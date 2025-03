TOP 14. TRANSFERT. Ex-Toulousain, ex-Toulonnais… et (très) bientôt Provençal ?

​Selon les informations du Midi Olympique, le deuxième ligne du RC Toulon, Yannick Youyoutte, serait en passe de rejoindre Provence Rugby avec effet immédiat.

Un renfort stratégique pour Provence Rugby

Provence Rugby, actuellement deuxième de Pro D2 à douze longueurs du leader Grenoble, cherche à renforcer son effectif après la blessure de Josh Tyrell, victime d'une rupture du tendon d'Achille.

Le départ anticipé de Théo Hannoyer a également laissé un vide dans le pack provençal. L'arrivée de Youyoutte pourrait ainsi pallier ces absences et apporter une profondeur supplémentaire à l'équipe.

Formé au Stade Toulousain, Youyoutte a intégré le centre de formation en 2014. Il a fait ses débuts professionnels en 2020 et a contribué aux titres de champion de France en 2021 et 2023. En 2023, il a rejoint le RC Toulon, où il a disputé 15 matchs depuis.

En quête de temps de jeu

À Toulon, Youyoutte a connu une concurrence accrue, notamment avec l'émergence de Matthias Halagahu et Corentin Mézou. Cette situation a limité son temps de jeu à 265 minutes en neuf apparitions cette saison.

Provence Rugby espère finaliser l'arrivée de Youyoutte d'ici à la fin de la semaine. Selon La Provence, le transfert va bien avoir lieu. Reste à savoir quand l'ex-Toulousain débarquera dans son nouveau club.

Le club prévoit un stage à Barcelone à partir de mardi prochain et souhaite intégrer le joueur dès cette période pour favoriser son adaptation et renforcer la cohésion du groupe en vue du sprint final vers une possible accession au Top 14.

Ce transfert pourrait offrir à Yannick Youyoutte l'opportunité de relancer sa carrière en bénéficiant d'un temps de jeu accru, tout en apportant son expérience du haut niveau à une équipe ambitieuse de Pro D2.