TOP 14. TRANSFERT. Coleman, Orie... Quel pourrait être le numéro 5 idéal recherché par Toulouse ?

À la recherche d'un numéro 5 étranger pour l'an prochain, le Stade sait que les opportunités au poste ne sont pas légion. Alors on a fait le travail pour lui.

"Toulouse va activer la piste de l'étranger pour trouver son numéro 5 pour l'an prochain". En paraphrasant, voilà ce qu'annonçaient nos confrères du Midi Olympique voilà quelques semaines. Contraint de compenser les départs du papa Joe Tekori (38 ans) et de la tour de contrôle Rory Arnold (2m08), le Stade Toulousain cherche évidemment un deuxième ligne du même acabit. Un garçon capable - essentiellement - de jouer 5, c'est-à-dire souvent plus massif que le 4 et capable de pousser à droite de la mêlée. Sauf que, sauf que, ce genre de profil ne court pas les rues, loin de là. Dans l'Hexagone en tout cas, et libre de tout contrat, il n'y en a pas.

