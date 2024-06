RUGBY. TOP 14. Toulouse avec Ramos en 10 et un gros banc, La Rochelle avec une solide composition

Pour ce choc de la 25ᵉ journée de Top 14, Toulouse et la Rochelle s'affrontent au Stadium dans un match aux airs de finale. Les compositions officielles sont sorties.

Toulouse sans les cadres et les blessés

Il fallait s'y attendre, mais l'équipe qui a remporté la Champions Cup le week-end dernier n'est plus du tout la même que celle qui va défier La Rochelle à la maison dimanche soir. La bataille face au Leinster a laissé des stigmates, et plusieurs cadres du vestiaire ont pris un peu de repos pour les soigner.

Pour la première ligne, Mola et son staff ont fait le choix de titulariser Neti, Guillaume Cramont et David Ainu'u. Dans la cage, Clément Vergé et Faasalele commenceront également la partie.

En troisième ligne, sans surprise, nous retrouvons le talentueux Mathis Castro-Ferreira, avec Théo Ntamack en troisième ligne centre, ainsi que Cros.

Pour la charnière, ce sera la véritable ossature du Stade Toulousain avec Paul Graou qui sera associé à Thomas Ramos, qui rechausse aussitôt les crampons. La paire de centres sera composée de Delibes et Pierre-Louis Barassi.

Aux ailes, Tauzin sera titulaire d'un côté, et Setareki Bituniyata de l'autre. Ange Capuozzo surveillera le champ profond. Notez que le Stade propose un gros banc avec Mauvaka, Baille, Roumat ou encore Willis. Notez qu'il y a quatre joueurs de première ligne chez les finisseurs.

TOULOUSE 1 Neti 2 G.Cramont 3 D.Ainu'u 4 C.Vergé 5 P. Faasalele 6 Cros 8 T.Ntamack 7 M.Castro-Ferreira 9 P.Graou 10 T.Ramos 11 Tauzin 12 P-L.Barassi 13 Delibes 14 Bituniyata 15 A.Capuozoo 16 Mauvaka 17 Baille 18 Merkler 19 Roumat



20 Willis 21 Germain 22 Guitoune 23 Aldegheri

La Rochelle version phase finale

Pour La Rochelle, le problème de la Coupe d'Europe n'en est plus un, et les Maritimes n'ont pas de blessés à déclarer et ont même eu le temps de se reposer.

Les finalistes de la dernière édition du Top 14 arrivent dans la ville rose avec le couteau entre les dents, et ont concocté une équipe digne des phases finales. Pour commencer, la première ligne sera composée de Wardi, Quentin Lespiaucq et Uini Atonio.

En deuxième ligne, Cancoriet et Skelton seront une fois de plus associés. Pour la troisième ligne, O'Gara a choisi Haddad, Jegou et Alldritt qui sera le capitaine de la formation rochelaise.

La charnière verra le tandem Berjon/Hastoy fonctionner, tandis que la paire de centres sera composée de Favre et Seuteni. Aux ailes, il y aura Leyds d'un côté, Jack Nowell de l'autre. Dulin sera titulaire à l'arrière.