TOP 14. Toulouse n’a pas fait dans la demi-mesure pour sa rentrée à Ernest-Wallon : la compo face à l’USAP dévoilée
Pour sa première à domicile en Top 14, le Stade Toulousain pourra compter sur Marchand mais devra encore se passer de Dupont et Mauvaka.
Toulouse reçoit Perpignan pour lancer sa saison à domicile. Entre retours attendus, absences de poids et jeunes en quête de temps de jeu, la compo rouge et noire promet déjà quelques surprises.

Le Stade Toulousain poursuit son début de saison ce samedi 13 septembre à Ernest-Wallon face à Perpignan. Pour cette 2ᵉ journée de Top 14, Ugo Mola et son staff ont décidé d’aligner une équipe mêlant cadres et jeunes en pleine progression.

Marchand de retour, Cros sur le banc

Devenu papa la semaine passée et laissé au repos à Clermont, Julien Marchand ne retrouve son poste de talonneur titulaire. Mais il sera sur le banc. Un retour de poids dans la mêlée toulousaine. François Cros, légèrement touché en début de semaine, sera finalement préservé. Le brassard de capitaine revient donc à Anthony Jelonch, aligné en 3ᵉ ligne.

Des absences notables

Le Stade doit toujours composer avec une infirmerie bien garnie : Ahki et Théo Ntamack, victimes de commotions, sont forfaits. Mauvaka et Dupont poursuivent leur rééducation au genou, pendant que Mallez (main) sera absent plusieurs semaines. Derrière, Ange Capuozzo se rapproche d’un retour, tout comme Colombe, Thomas ou encore Castro-Ferreria, mais aucun ne figure encore sur la feuille de match.

Un banc costaud

Si Meafou a été ménagé en début de semaine, il ne figure pas dans le groupe. Brennan et Flament formeront donc la paire de seconde ligne. Le banc toulousain affiche toutefois du répondant avec Kinghorn en joker derrière, Willis pour renforcer la 3ᵉ ligne, Vergé et Aldegheri et Baille pour sécuriser la mêlée en fin de match.

Ramos et Romain Ntamack en guide de jeu

À l’ouverture, Romain Ntamack enchaîne et sera associé non pas à Graou, finisseur, mais à Saito à la mêlée. Thomas Ramos, fidèle à son poste d’arrière, mènera la ligne de trois-quarts aux côtés de Barassi, Lebel et Delibes. À noter la titularisation de Gourgues au centre, une nouvelle opportunité pour le jeune joueur de s’affirmer.

L’USAP, de son côté, se déplace diminuée par l’absence de Posolo Tuilagi mais avec l’envie de faire oublier sa défaite inaugurale contre Bayonne. Une rencontre à perdre très au sérieux pour le Stade Toulousain qui veut lancer sa saison à domicile et valider la victoire à Clermont.

Le coup d’envoi est prévu samedi à 21h05 à Ernest-Wallon.

  Jak3192
    88764 points
  il y a 1 minute

Pas vu la compo de Perpi,
ni dans l'article
ni dans un autre.
Je sais bien qu'ici on est pas loin d'un "blog ST", mais quand même...
C'est dommage

  il y a 1 minute

