TOP 14. Toulouse et La Rochelle en tête : les jeux sont-ils déjà faits pour les demi-finales directes ?

Alors que Toulouse et La Rochelle se tournent vers la Champions Cup, doivent-ils vraiment s’inquiéter de la suite de la saison régulière en Top 14 ?

Ils sont au sommet du Top 14 et se battent toujours pour le titre en Champions Cup. Depuis 3 ans, l’hégémonie toulousaine et rochelaise sur le Vieux continent (et au-delà désormais) n’est plus à prouver. En championnat, les deux formations se tiennent en un point (71 pour le Stade Toulousain et 70 pour le Stade Rochelais). Mais si ces deux formations font partie des meilleures équipes d’Europe et de France, sont-elles pourtant assurées de se maintenir aux deux premières places du classement ? Avec 64 points au compteur, le Stade Français, troisième, paraît être la seule équipe capable de faire un potentiel hold-up en fin de saison, mais qu’en est-il réellement ?

Stade Toulousain : une fin de saison facile, mais…

Pour Toulouse, la fin de saison paraît (très) accessible aux premiers abords. Si le match face à l’Union Bordeaux-Bègles sera sûrement très disputé le 7 mai prochain, les deux rencontres suivantes sont théoriquement plus à leur portée. En affrontant consécutivement le 13ᵉ, l’USAP, et le dernier, le CA Brive, du Top 14, l’addition paraît déjà rédigée et déposée sur la table. Cependant, la course au maintien pourrait bousculer cette idée reçue. En battant le Racing 92 et avec la défaite de la Section Paloise, l’USAP reste dans la course à la 12ᵉ place. Un étage qui leur permettrait d’assurer leur maintien sans barrage. Défait à Aimé-Giral la saison dernière, le Stade Toulousain avait été surpris par la furia catalane en y envoyant son équipe B.

Cette année, le contingent toulousain ne pourrait pas être bien différent dans le cas où les rouge et noir se qualifieraient pour une nouvelle finale européenne. D’autant plus, les blessures déjà importantes de certains joueurs pourraient enrayer le roulement nécessaire à la compétitivité européenne. Si le Stade Toulousain se met en difficulté face à l’UBB ou l’USAP, ils pourraient revenir à hauteur du Stade Français. D’autant plus, l’écurie parisienne se retrouverait devant celle du Capitole en cas d’égalité de points, les soldats roses s’étant montrés à leur avantage face aux hommes d’Ugo Mola. Pour le Stade Français, il faut imaginer que les Parisiens réalisent un sans faute d'ici à la fin de la saison.

Stade Rochelais : l’équipe en forme du moment

Depuis le début de l’année 2023, le Stade Rochelais roule sur le rugby français et européen. En 13 matchs, les Maritimes ont perdu seulement 2 rencontres. Actuellement, les hommes de Ronan O’Gara sont sur une série de 8 victoires de rang. Fait encore plus impressionnant, les Rochelais n’ont plus connu de défaites à 0 point depuis un match contre le Stade Français le 3 décembre dernier. Pour cette fin de championnat, La Rochelle va se déplacer successivement à Toulon et Montpellier, puis elle accueillera le Stade Français à Deflandre lors de l’ultime journée.

A 6 points du Stade Français, le Stade Rochelais garde pourtant son destin en main. La cause ? Cette ultime rencontre face aux Parisiens scellera sûrement, en cas de victoire, les deux premières places du classement dans les mains rochelaises et toulousaines. Souvent imprenables à domicile, les Rochelais devraient d’autant plus bénéficier d’une ferveur d’ampleur. Le 27 mai prochain, le choc face au Stade Français sera le premier et seul match à Deflandre du mois. Il pourrait aussi être le dernier de la saison. Une fête du rugby que Jonathan Danty et ses coéquipiers ne voudront sûrement pas manquer.

En clair, la victoire du Stade Français face à Toulouse ravive leur espoir de terminer sur le haut du tableau. Cependant, Paris aura certainement plus à prouver en étant quasiment obligé de gagner l’intégralité de ses matchs que Toulouse et La Rochelle ne devront le faire pour conserver leur place. Dans cette ultime course aux demi-finales directes, le suspens pourrait être haletant jusqu’à la dernière minute à Marcel-Deflandre, comme il pourrait faire l’effet d’un pétard mouillé, en cas de défaite parisienne contre Clermont ou Lyon