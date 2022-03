Top 14. Suspension du pass vaccinal, qu'est-ce que ça change ?

Jean Castex a annoncé ce jeudi la suspension du pass vaccinal à partir du 14 mars. Une bonne nouvelle notamment pour les joueurs non-vaccinés qui ne savaient pas de quoi leur avenir serait fait.

C'est enfin une bonne nouvelle par les temps qui courent. Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension du pass vaccinal et la fin du port du masque dans la quasi-totalité des lieux à partir du 14 mars. Une information qui touche bien évidemment le rugby, qui va pouvoir y voir encore plus clair désormais.

Excepté sur une courte période fin 2021-début 2022, on rappelle que le Top 14 a globalement pu se dérouler normalement. Alors certes, des clubs se plaindront de leur calendrier infernal, la faute à plusieurs matchs reportés. Mais si l'on devait comparer l'édition 2021/2022 à celle de l'année précédente, force est de constater qu'il n'y a pas photo. Si l'on enlève cette jauge à 5000 spectateurs durant un petit mois, les rencontres ont pu se dérouler normalement et les stades accueillir autant de spectateurs qu'ils le souhaitaient. En revanche, le plus gros changement va concerner les joueurs non-vaccinés. Certains jouaient avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, bénéficiant d'un ''sursis'' de 3 mois après avoir contracté le virus ; et s'avançaient dans l'inconnu. On pense notamment à Wiaan Liebenberg (qui a de son côté annoncé la fin de sa carrière) ou Kotaro Matsushima. Or, plus de prise de tête désormais puisqu'il n'y aura plus besoin de présenter ce fameux pass pour disputer un match de rugby. Et si la plupart des joueurs pros sont vaccinés, la plus grande différence va avoir lieu au niveau amateur, bon nombre de joueurs ayant mis leur saison en ''stand-by'' suite à l'instauration du pass.

Plus de contraintes non plus pour les supporters qui vont désormais pouvoir entrer dans les stades sans présenter leur pass. Pour La Paris La Défense Arena, entre du Racing qui est un lieu fermé, il n'y aura plus besoin de porter un masque. En revanche, le port du masque est encore en vigueur dans les transports collectifs. On respire enfin.