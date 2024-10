Top 14. Surclassé ou surprotégé ? Le cas Dan Lancaster fait bondir les supporters

Stuart Lancaster place systématiquement son fils, inexpérimenté à ce niveau, au centre du système du Racing 92, et cela commence à poser question.

C’est du jamais vu dans l’histoire de notre championnat, en tout cas dans ces proportions. Il y a un problème autour de Stuart Lancaster au Racing 92, plus précisément au niveau de ses choix.

Il y en a un en particulier qui commence à faire grincer les dents des supporters : le cas Dan Lancaster. Le fils du manager du Racing 92 a posé ses valises en Île-de-France cet été, aux côtés d’autres recrues un poil plus connues : Owen Farrell, Demba Bamba, Romain Taofifenua…

Malheureusement, il crée la polémique un peu malgré lui. La saison dernière, il jouait en 2ᵉ division anglaise avec les Ealing Trailfinders et n’était pas titulaire. Comment se fait-il qu’il le soit systématiquement dans un club qui joue le haut de tableau en Top 14 ?

Un casse-tête pour la composition d’équipe

L’entêtement de Stuart Lancaster d’aligner son fils dans le XV du Racing entraine une situation complètement folle. Faire commencer le centre de 23 ans signifie se passer de joueurs de très haut niveau à ce poste. Associé à Gaël Fickou la plupart du temps, Lancaster bouche le poste de premier centre.

Josua Tuisova, certainement le meilleur au monde à ce poste, est contraint d’évoluer à l’aile pendant ce temps. Sam James s’est retrouvé à dépanner en 15 (alors que Max Spring était disponible) … Les compositions d’équipe de l’ancien sélectionneur du XV de la Rose n’ont plus aucun sens et on peine à comprendre ses choix.

Un manager en danger ?

Alors est-ce que cette histoire pourrait mettre Stuart Lancaster sur la sellette ? Dans un premier temps non, mais ça risque de mettre en danger le club, si jamais le vestiaire ne s'estime pas respecté. Lorsque des stars internationales se sentent lésées, cela ne peut pas durer bien longtemps.

9ᵉ au classement à égalité avec Bayonne et Clermont, on ne peut pas dire que le Racing 92 survole le début de saison. D’autres raisons peuvent être invoquées, comme les délocalisations à Créteil, où les ciel et blanc ont connu leur première défaite à domicile contre La Rochelle (16-17). Ajoutez à cela la perte de la pépite Nolann Le Garrec en fin de saison et le « projet » du Racing 92 prend vraiment du plomb dans l’aile. Le club donne la sensation de perdre peu à peu son identité, en coulisse comme sur le terrain.

Forcément, avec une telle situation, les réactions des supporters ne se font pas attendre.