TOP 14. Stade Toulousain, une compo sérieuse face à l'USAP pour préparer la demie

À l’approche de la demie, Toulouse affine ses réglages à Perpignan avec une compo musclée… et quelques messages entre les lignes.

Ce samedi 7 juin (21h05), le Stade Toulousain se déplace à Aimé-Giral pour affronter une USAP accrocheuse et toujours invaincue à domicile en 2025. Un match sans enjeu au classement pour les Rouge et Noir, mais abordé avec sérieux. Le groupe aligné par Ugo Mola a clairement des allures de répétition générale avant les phases finales.

Du costaud derrière et devant

Malgré la qualification déjà en poche, Toulouse aligne de solides titulaires pour ce déplacement. Devant, c’est du solide : Meafou – encore impressionnant contre le LOU – sera associé à Clément Vergé derrière une première ligne 100% tricolore avec Baille, Lacombre et Aldegheri.

En troisième ligne, Roumat sera entouré de Banos et Castro-Ferreira. Derrière pas de Thomas Ramos ni de Épée et Chocobares. Mais Ahki et Lebel dans la ligne de trois-quarts ainsi que Capuozzo.

Derrière la mêlée, Graou enchaîne à la mêlée aux côtés non pas Juan Cruz Mallia, rmais de Romain Ntamack. Notez que le poste d'arrière sera tenu par Lucien Richardis, un arrière franco-espagnol.

Un banc loin d'être anecdotique

Le banc est loin d’être anecdotique, avec du lourd à tous les étages : Cramont, Merkler, Brennan, Placines, et… Théo Ntamack, qui pourrait avoir du temps de jeu dans un rôle de polyvalent. Saito, Mathieu Galtier et Neti complètent la liste.

Pas de Paul Costes (blessé au genou), ni de Barassi, mais l’objectif est clair : garder le rythme sans perdre d’éléments clés. Face à une USAP qui joue gros pour son maintien, Toulouse devra gérer intelligemment.

Une chose est sûre : Mola n’a pas fait tourner au hasard. La demie se prépare dès ce samedi à Aimé-Giral.