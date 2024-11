TOP 14. Stade Rochelais. Sans Alldritt, avec Jegou et Danty pour une bataille cruciale contre le Stade Français

Danty, Hastoy… mais sans Alldritt : La Rochelle face à un gros test contre Paris ! Ronan O’Gara a aligné un XV puissant malgré les absences. Saura-t-il neutraliser les Parisiens ?

Le Stade Rochelais s’apprête à recevoir le Stade Français ce week-end en Top 14, dans ce qui s’annonce comme un véritable test pour les Maritimes. Actuels 4e au classement, les Rochelais vont tenter de maintenir leur place dans le haut du tableau face à une équipe parisienne dans le dur mais qu'il ne faut pas sous-estimer.

Danty de retour, Jegou relancé

La bonne nouvelle pour les Jaune et Noir, c’est la présence de Jonathan Danty, libéré par le XV de France pour ce match crucial, à l'instar d'Hastoy. Le centre international apportera toute son expérience et son agressivité en défense, des qualités essentielles face à des Parisiens ambitieux.

Autre renfort : Oscar Jegou. Le jeune troisième ligne fait son retour pour renforcer la troisième ligne rochelaise. En revanche, le Stade Rochelais devra se passer de Grégory Alldritt et de Paul Boudehent, retenus en équipe de France.

Le pilier Colombe est aussi retenu et Atonio n'est pas apte. Ces absences de taille imposent au staff rochelais de revoir ses options, notamment en troisième ligne où des jeunes comme Haddad devront redoubler d’efforts pour pallier le manque d’expérience.

Des absences de poids au Stade Rochelais

Le staff, conscient de l'importance de cette rencontre à domicile, a misé sur une composition solide et dynamique pour relever le défi imposé par les Parisiens. Après la défaite face à Montpellier, les hommes de Ronan O'Gara devront montrer un visage plus agressif et éviter les erreurs défensives.

Le Stade Rochelais pourra aussi compter sur un stade comble pour ce 97e guichet fermé, symbole de l’engouement des supporters. Dans une ambiance survoltée, les Maritimes devront prouver qu’ils peuvent rivaliser, même sans leurs internationaux.