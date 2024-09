TOP 14. Stade Rochelais. Pierre Bourgarit gravement blessé : opération et 4 mois d'absence

Nouveau coup dur pour Pierre Bourgarit, blessé contre Pau ce samedi. Le talonneur rochelais sera absent au moins quatre mois après une opération du tibia gauche.

Pierre Bourgarit, talonneur essentiel du club maritime, a vu sa saison brutalement interrompue ce samedi contre Pau. Sorti juste avant la pause, il a souffert d'une blessure sévère au tibia gauche.

SelonL'Équipe, il sera écarté des terrains pendant au moins quatre mois. Il avait déjà passé plusieurs mois au frigo l'an passé en raison d'une blessure à l'épaule. Le privant d'une éventuelle participation au 6 Nations.

Le timing de cette blessure ne pouvait pas être pire. Bourgarit revenait tout juste d'une précédente blessure, espérant enchaîner les performances en Top 14 avant les tests de novembre avec le XV de France. Désormais, il doit se résigner à une longue période de rééducation.

L'opération était inévitable. Et il serait justement passé par le bloc dès ce samedi soir selon nos confrères. "Les examens n'ont en revanche pas révélé de lésion à la cheville."

Pour La Rochelle, c'est un coup dur. Le club, qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Top 14 et en Coupe d'Europe, devra se passer de son talonneur jusqu'en 2025.

Du côté de Bourgarit, c'est la frustration qui domine. Alors qu'il espérait pourquoi pas s'inviter chez les Bleus dans quelques semaines, cette nouvelle blessure retarde encore son retour au plus haut niveau. Le joueur devra faire preuve de patience et de détermination pour revenir plus fort.

En attendant, le Stade Rochelais, très large vainqueur de la Section Paloise avec la manière, pourra compter sur Quentin Lespiaucq-Brettes et Tolu Latu. Un joker médical va-t-il être recruté ? Les Maritimes pourraient aussi faire appel à un Espoir pour assurer la rotation au poste.