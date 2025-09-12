TOP 14. Stade Rochelais : la compo (musclée) pour la grande première à Deflandre face à Clermont

Retour à Deflandre pour La Rochelle ce samedi face à Clermont. Mais sans Leyds, opéré de la mâchoire, ni Nowell, trop juste, O’Gara doit innover. Le public attend une réaction après la désillusion bordelaise.

La Rochelle n’a pas été épargnée par les pépins physiques en ce début de saison. Mauvaise nouvelle confirmée : Dillyn Leyds sera absent jusqu’à deux mois. L’ailier sud-africain s’est fracturé la mâchoire face à l’UBB et a dû passer par la case opération. Coup dur pour un joueur aussi précieux dans l’animation offensive maritime.

À cette absence s’ajoute celle de Jack Nowell, pas encore remis, et celle d’Uini Atonio, en convalescence jusqu’en novembre. Autant dire que Ronan O’Gara doit composer sans quelques cadres de poids, pendant que Joel Sclavi dispute le Rugby Championship avec les Pumas.

Retour à Deflandre (à guichets fermés)

Mais Deflandre a ses vertus : le Stade Rochelais retrouve sa maison ce samedi 13 septembre pour la 2e journée de Top 14, face à Clermont. Les tribunes afficheront complet, une nouvelle fois, preuve que la ferveur maritime ne faiblit pas malgré le revers inaugural à Bordeaux.

Le staff rochelais mise la charnière Le Garrec à la mêlée et Hastoy pour aller chercher la victoire. Derrière, Niniashvili et Vunivalu occuperont les ailes, tandis que Jonathan Danty et Jules Favre formeront la paire de centres. À l’arrière, Pacome enchaîne une nouvelle titularisation après sa belle prestation face à l’UBB.

Du lourd devant

Côté pack, rien que du solide : Bourgarit au talon, encadré par Kaddouri et Kuntelia, Douglas et Paul Boudehent dans la cage, et surtout Botia aligné en 6 pour apporter son impact destructeur. Grégory Alldritt, capitaine, mènera la barque depuis le poste de numéro 8, aux côtés de Jegou.

Sur le banc, on retrouve notamment Latu, Skelton, Sorin, Haddad, Cancoriet et Berjon pour amener de la fraîcheur. Un groupe qui devra répondre à une ASM en quête de rachat après le revers concédé à la maison d'entrée face au Stade Toulousain.

La Rochelle veut lancer sa saison. Et quoi de mieux qu’un retour à la maison, portée par un Deflandre incandescent, pour laver l’affront de Bordeaux ?