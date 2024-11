Top 14. Silence radio à Bayonne : 22 ans d'histoire commune mais un futur en suspens pour ce fidèle soldat

Après plus de deux décennies au club, Guillaume Rouet ne se sent pas respecté par la manière dont l'Aviron traite sa fin de contrat, après avoir appris par la presse les rumeurs de recrutement à son poste.

Entre Guillaume Rouet et l’Aviron bayonnais, l’idylle semble toucher à sa fin. Après 22 ans de fidélité au club basque, le demi de mêlée de 36 ans, en fin de contrat en juin prochain, a exprimé sa frustration dans une interview à France Bleu Pays Basque.

"J’aimerais un minimum de respect"

Rouet, qui a porté les couleurs de Bayonne tout au long de sa carrière, n’a toujours pas reçu d’indications sur son avenir. Une situation qu’il vit comme un affront :

"Je n’ai été ni convoqué par le staff, ni par la direction. J’ai découvert les rumeurs de recrutement comme tout le monde, dans la presse. J’aimerais un minimum de respect après 22 ans."

Et on peut le comprendre, car le rugby se réclame loin des « sport-business » que sont le football ou le basket avec la NBA. Le sport à la balle ovale, lui, serait plus humain et revendique certaines valeurs. Mais on sent que le Top 14 prend une certaine tournure ces derniers temps, avec des rumeurs de transferts plus folles les unes que les autres.

Est-ce que ce nouvel équilibre fait le jeu des agents, des médias ou des joueurs eux-mêmes ? Peut-être un peu tout à la fois, mais on ne peut imaginer que Rouet y trouve une quelconque satisfaction.

Le demi de mêlée évoque un manque de considération de la part de ses dirigeants, tout en se montrant résilient :

"Par respect pour les années que j’ai données au club, le minimum serait de prendre la température, savoir ce que je compte faire. Oui, c’est parfois mentalement usant, mais c’est aussi ce qui forge le caractère."

Un faible temps de jeu

Cette saison, Guillaume Rouet n’a disputé que trois matchs (dont une titularisation contre Montpellier) pour un total de 103 minutes. Une situation délicate, mais pas de quoi éteindre sa détermination : "Il reste 16 matchs en Top 14, je veux en jouer un maximum et être à 100 % pour l’équipe."

Alors que Bayonne réalise un début de saison solide malgré la défaite à Toulon (39-19), la réception du Stade français ce week-end sera l’occasion pour Rouet de prouver qu’il peut encore apporter sur le terrain.

Titulaire indiscutable la saison dernière, il semble avoir reculé dans la hiérarchie avec le retour en forme de Machenaud et le recrutement de Baptiste Germain. Une situation embarrassante qui pourrait faire les affaires d’autres clubs. En effet, même à 36 ans, Rouet a montré qu'il avait encore de quoi apporter en Top 14. Peut-être pas en tant que titulaire, certes, mais avec son expérience, il serait une doublure intéressante dans n'importe quelle écurie.

Un départ inévitable ?

Avec des rumeurs de recrutement de poids, comme celle du Springbok Herschel Jantjies, l’avenir de Guillaume Rouet à Bayonne parais compromis. Mais si départ il y a, le Basque espère que cela se fera avec la dignité qu’il estime mériter après tant d’années passées au club.

