Top 14. Sans Lucu et Bielle-Biarrey mais avec Jalibert, la compo probable de l'UBB à Castres

Après la Champions Cup, le Top 14 reprend ses droits et Bordeaux doit enchainer avec un solide déplacement en terre castraise, l'occasion de tester la profondeur d'effectif.

Après des débuts plus que réussis en Champions Cup avec deux victoires bonifiées, l’Union Bordeaux-Bègles va retrouver le Top 14 ce week-end, avec d’aussi grandes ambitions. Dauphin du Stade Toulousain, les Bordelais veulent maintenir la cadence et creuser l’écart sur leurs concurrents, Clermont et Toulon.

Le défi qui les attend samedi est de taille puisqu’ils se déplacent au Castres Olympique. Les Tarnais, forts de leur succès face au Munster (16-14), voudront rester sur cette bonne dynamique.

Des vacances bien méritées

En plus de ce déplacement périlleux, certains joueurs seront mis au repos par Yannick Bru et son staff. Après Matthieu Jalibert la semaine dernière, c’est au tour de Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey d’avoir droit à une semaine de congés.

Après une tournée de novembre XXL avec le XV de France, « LBB » avait enchainé tous les matchs de son club pour combler l’absence de Romain Buros, blessé depuis la rencontre face aux All Blacks. Auteur de trois essais sur les deux derniers matchs, il risque de beaucoup manquer à la ligne de trois-quarts girondine.

Mais même sans deux de ses joueurs les plus en forme, l’UBB aura fière allure. Devant, Tameifuna, Lamothe et Poirot devraient être disponibles et former une solide première ligne.

En revanche, grosse inquiétude en deuxième ligne. Après la blessure de Cyril Cazeaux, c’est Jonny Gray qui a été touché face à l’Ulster. Ce serait une grosse entorse au genou avec suspicion de fracture pour le géant écossais. Ce serait un énorme coup dur pour celui qui a déjà disputé 11 matchs avec Bordeaux cette saison.

Derrière, en l’absence du capitaine Lucu, ce devrait être Arthur Retière qui pourrait être aligné à la charnière avec Jalibert. À moins que Lesgourgues ne réussisse à convaincre le staff à l’entrainement. Quoi qu’il en soit, l’UBB, même avec une équipe hybride, sera à coup sûr compétitive à Pierre Fabre.