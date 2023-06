TOP 14. RUGBY. Poker menteur, pourquoi personne ne veut être le favori de la finale ?

Toulousains et Rochelais se désignent l’un l’autre comme le favori pour soulever le Bouclier de Brennus samedi. Simple question de point de vue ou stratégie ?

À l’heure où la River (dernière carte du plateau au poker) s’apprête à être dévoilé, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais jouent le bluff. Aucun des deux clubs ne veut assumer le statut de favori. Pourtant, les deux “Stade” ont des arguments à faire valoir et pourraient faire de l’autre l’outsider de cette ultime rencontre.

Le Stade Rochelais, tout fraîchement sacré pour la deuxième fois consécutive en Champions Cup semble plus fort que jamais. Une équipe sublimée par Ronan O'Gara qui a réussi par deux fois là où son rival toulousain a échoué : battre le Leinster. Les deux dernières campagnes européennes se ressemble, Toulouse est balayé par le Leinster en demie (2021/22 : 40-17 ; 2022/23 : 41-22) qui se casse les dents sur La Rochelle en finale (2021/22 : 21-24 ; 2022/23 : 26-27). Les Maritimes ont donc accroché deux étoiles sur leur maillot tandis que les hommes d’Ugo Mola sortent d’une saison vierge de tout titre. Sur le toit de l’Europe certes, mais le Top 14 est une autre compétition…

Top 14. Toulouse. Roumat et Retière, les symboles d’un recrutement parfaitement ciblé



21 Brennus à zéro. Un constat implacable qui suffirait presque à placer les Toulousains en grand favori de cette finale. Le plus grand palmarès français à l’habitude de jouer (et souvent de gagner) de telles rencontres. L’année 2021 restera longtemps dans la mémoire des supporters des deux équipes pour des raisons bien différentes. Cette année-là, les coéquipiers d’Antoine Dupont réalisent le doublé, Champions Cup / Top 14, aux dépens du Stade Rochelais battu par deux fois en finale… Si le Leinster est le cauchemar des Haut-Garonnais, ces derniers sont clairement la bête noire des Maritimes avec 12 victoires sur les 14 dernières confrontations (même si le dernier “duel des Stade” a vu La Rochelle s’imposer 30-7 lors de la 15ᵉ journée de championnat). Pas question de rappeler la position de leader de la phase régulière, un tel argument semble totalement erroné d’une part au vu de la proximité des deux équipes (seulement trois points d’écart) mais aussi, car une première place ne signifie plus grand-chose à l’heure d’une finale (d’autant plus face au second qui a, lui aussi, évité les barrages).

La gestion de la pression

"Le favori c'est Toulouse”, Raymond Rhule pour Rugbyrama. “On a été l’épouvantail pendant quelque temps, aujourd’hui c’est La Rochelle”, Ugo Mola pour Sud Ouest. Deux déclarations qui ont le même objectif : renvoyer la pression sur le camp d'en face. Braquer les projecteurs sur l’adversaire, faire en sorte que les médias s'attardent sur les récents titres ou sur l’histoire du club adverse. Devenir favori d’une finale résonne avec pression de résultat. Si la victoire est au rendez-vous, pas de quoi s’extasier, c’est la normalité, en revanche si la défaite est de mise, c’est un cataclysme. Autrement dit, le favori n’a pas le droit à l’erreur. Une pression qui peut faire déjouer.

Une stratégie bien rodée

Abordé une finale face à un adversaire prétendu plus fort que soi, existe-t-il une meilleure position ? On le sait, la préparation d’une finale, la manière d’aborder un tel événement est cruciale. Alors s’offrir un nouveau levier de motivation en se plaçant comme outsider est une aubaine. Ugo Mola est totalement dans son élément avec cette stratégie de communication. Les productions filmées du Stade nous ont entre autres appris qu’il appuie son management sur deux grands piliers : l’histoire du club et l’esprit “seul contre tous”. Il est possible que ses joueurs aient le droit à une revue de presse dans la semaine montrant tous les articles donnant La Rochelle favori. Tout ça avant que le manager de 50 ans rappelle à ses hommes la culture de la gagne présente à Toulouse.

Alors favori ou outsider, tout ça n’est qu’une question de préparation. Ce samedi, au moment du coup d’envoi, il n’y aura plus de statut. Seulement les deux meilleures équipes du championnat qui se livreront corps et âme dans la bataille avec un seul objectif : graver à jamais son nom sur le légendaire Bouclier de Brennus.