Top 14. Qui est Thibault Debaes, le jeune ouvreur qui monte à la Section Paloise ?

Avec 15 feuilles de matchs cette saison à seulement 19 ans, qui est Thibault Debaes, le jeune ouvreur de la Section Paloise ?

Comme son père avant lui, Thibault Debaes rejoint l’équipe de Pau en 2015. Il a d’ailleurs une attache profonde pour ce club, comme il nous le confie : « Ce club, c'est tout pour moi, c’est le club de ma ville, de là où je suis né. Il représente beaucoup pour moi ». Quatre saisons plus tard, alors qu’il est au centre de formation du club pyrénéen, il dispute son premier match professionnel à seulement 18 ans, face au Cardiff Blues en coupe d’Europe. Il enchaînera d’ailleurs une deuxième apparition lors du match retour. Cette même année, le Béarnais dispute également le Tournoi des Six nations U20 en étant surclassé. Il joue trois rencontres, dont deux dans la peau d’un titulaire. Et pour couronner le tout, il participe avec son club au Super Sevens, et termine finaliste de la compétition.

Alors qu’il est toujours en contrat espoir, ses différentes expériences le mènent à participer à la préparation estivale avec le groupe professionnel, et par la suite à intégrer ce même groupe. Une intégration qu’il vit non sans repères : « Lors de la préparation estivale, il y avait pas mal de jeunes, donc c’était déjà un point d’ancrage pour moi ». Mais visiblement, cette incorporation ne lui fait pas peur. Son coéquipier, Eliott Roudil, déclare d’ailleurs de lui qu’« il est très jeune, mais très bon pour charrier au bon moment », avant de le taquiner à son tour : « on fait souvent un exercice de jeu au pied à la fin de l’entraînement et disons que ça ne le met pas trop en confiance… »