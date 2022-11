TOP 14. ‘’Quelle honte’’, ‘’Un scandale’’ : les supporters de l’ASM offusqués par la suspension d’Iturria

Le capitaine de l'ASM avait écopé il y a de ça deux semaines d'un carton rouge lors du match face au CO. Une faute qui lui a valu une suspension de 3 semaines, pour le plus grand désarroi des Clermontois.

Supporters clermontois, vous vous souvenez certainement du match de Top 14 entre l'ASM et le CO, qui a eu lieu le 29 octobre dernier. Une rencontre qui a finalement tourné à l'avantage des Castrais, grâce notamment à un carton rouge reçu par le capitaine des Jaunards Arthur Iturria, à 11 minutes du coup de sifflet final. Une sanction jugée bien trop sévère par de nombreux observateurs, surtout que quelques heures plus tard, le demi de mêlée Tom Écochard écopa lui d'un carton jaune pour un geste qui paraissait bien plus dangereux. Néanmoins, la polémique semblait s'éteindre petit à petit, jusqu'à ce jeudi. En effet, Arthur Iturria vient d'être suspendu trois semaines par la commission de discipline ! La décision de trop pour les supporters de l'ASM, qui n'ont pas manqué de montrer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

TOP 14. Arthur Iturria sur son carton rouge : ''Je déteste les joueurs qui essaient de marchander avec les arbitres''

Si le 13 rouge jouait à l'ASM, la commission de la Ligue le condamnerait sûrement pour jeu dangereux sur le all blacks ! 😡https://t.co/AoWwDjzSbP — Vincent (@Vincent_Viton) November 10, 2022

C’est scandale sur scandale cette commission de discipline ! Faites appel c’est une honte d’être aussi mal jugé ! — Adrien🌃 (@adrien_dmn) November 9, 2022

N'importe quoi! Faut faire appel — HA8 (@drgrbc) November 9, 2022

Quelle honte sérieux !!! — Guillaume Revol (@guillaume_r63) November 9, 2022

Franchement on a quoi comme moyen d'action ? Tout le monde voit que c'est de l'enfumage là... — Maître Gibbes (@ChristFurios) November 9, 2022

Vous l'aurez compris, cette décision choque du côté de l'Auvergne. D'autant que de son côté, le Perpignanais Ecochard (cité suite à son geste face au LOU), a lui aussi écopé de trois semaines de suspension. De quoi mettre en rogne définitivement les supporters de Clermont... Reste à voir désormais si les dirigeants de l'ASM décident de faire appel de cette décision.

TOP 14. Carton rouge pour Iturria et jaune pour Ecochard ? Un arbitrage qui fait réagir