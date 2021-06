Top 14. Que risque le Biarritz olympique si les règles sanitaires non pas été respectées ?

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques pourrait ordonner la fermeture administrative du Biarritz olympique suite au derby basque contre Bayonne.

RUGBY. Jauge dépassée, vente d'alcool et envahissement, la justice saisie après le derby basqueLe préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le procureur de la République de Bayonne suite au derby entre le BO et Bayonne. La préfecture regrette qu'en dépit des réunions préalables, plusieurs infractions auraient été constatées par les contrôleurs de la Ligue Nationale de Rugby et la police. "Je constate au Pays Basque où la parole a une certaine importance, qu'elle n'a pas été tenue sur différents points", confie le préfet Eric Spitz via France Bleu. Celui-ci nous explique que des mesures judiciaires, sportives et administratives pourraient être prises. Une fermeture administrative n'est pas à exclure, et avec elle, l'arrêt des aides de l'État. "Le BO comme tous les clubs professionnels, a bénéficié d'importantes aides de l'État qui étaient conditionnées au fait qu'ils respectent au minimum les règles". Le nombre de stadiers demandé par la préfecture n'aurait pas été respecté par le club. Ce qui peut notamment explique l'envahissement de la pelouse. Le préfet déplorerait également, outre le dépassement de la jauge, la vente d'alcool dans les buvettes "alors qu'il s'était engagé à ne pas le faire", ou encore l'absence de pass sanitaire pour certains supporters.



Interrogé par RMC, le président du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé affirme que selon ses chiffres, il y avait bien 5 000 personnes et non 9 000 comme on a pu le lire. "Il y avait 5 000 personnes au stade qui étaient heureuses [...] je ne peux pas croire qu'on essaie de venir salir cette joie-là. Pour l'avoir vécu, c'est incroyable." Il explique qu'il n'y a pas eu de rapport d'arbitres ou de délégués fédéraux au sujet d'un dysfonctionnement de l'organisation.