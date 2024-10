RUGBY. TOP 14. ''Puni'', Pierre Mignoni (RCT) passera plusieurs semaines au coin

Le manager du Rugby Club Toulonnais a écopé d’une suspension de six semaines après sa mauvaise conduite lors de Clermont-RCT.

Pierre Mignoni est fixé, après la fin de match électrique entre Clermont et Toulon, où il avait un peu perdu ses nerfs, le manager toulonnais a été convoqué devant la commission de discipline de la LNR. Et la sentence est tombée : six semaines de suspension. Une sanction qu’il devra purger loin des bords de terrain jusqu’au 8 décembre.

Coupable mais pardonné

Soyons clairs, la LNR n’a pas été tendre. Mignoni écope d’une suspension de neuf semaines. Mais grâce à quelques circonstances atténuantes, sa peine a été allégée à six. Le bon Pierre a reconnu ses torts, il s’est excusé, et visiblement, il a été bien sage pendant son audience. C’est donc à ça qu’on doit sa remise de peine. Il faut croire que, même en Top 14, le comportement modèle est récompensé.

Sur Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre.

Il lui à rien dit directement et c'est démesuré, faut arrêter de surprotéger les arbitres on à le droit d'être pas d'accord avec eux sans de suite être sanctionné de cette façon.

Le rugby est très spécial dans ses sanctions.

Pour moi c'est grotesque ! October 17, 2024

Un comportement problématique

Mais qu’est-ce qui a valu à l’ancien demi de mêlée cette mise à l’écart ? La LNR explique que Mignoni a été “responsable d’une action contre un responsable de match”, autrement dit, il s’en est pris à un officiel. Voilà ce qui arrive quand on laisse parler ses émotions un peu trop fort. Si vous avez vu la fin de match entre Clermont et Toulon, vous savez de quoi on parle.

Mignoni n’a pas attendu la sanction officielle pour se punir lui-même : dès le week-end dernier, lors du match Racing 92-Toulon, il s’était auto-exilé en tribunes. Mais là, plus de choix possible : pour les six prochaines semaines, ce sera direction le haut des gradins pour lui.

Recalé, mais pas pour longtemps

Pas de Pierre Mignoni au bord du terrain avant le 8 décembre donc. Et son retour ? Il devrait coïncider avec un certain Toulon-Glasgow, pour la deuxième journée de Champions Cup. Autant dire qu’il y a pire comme retour sur scène. Mais attention, Pierre, la prochaine fois que ça chauffe en fin de match, il faudra garder ses nerfs.

Pour l’instant, Toulon devra se débrouiller sans son manager principal au bord du terrain. Les fans espèrent que cette absence ne coûtera pas trop cher aux Rouge et Noir. Après tout, à Toulon, on aime les personnages de caractère, mais c’est quand même mieux quand ils sont sur le terrain, pas dans les coulisses.