TOP 14. Propos incendiaires : la FFR répond à l’entraîneur de Vannes après ses attaques contre l'arbitrage

Après une défaite tendue contre l’UBB, l’entraîneur de Vannes s’en prend aux arbitres. La FFR dénonce ces accusations et défend avec force l’intégrité et la formation de son corps arbitral.

Après le match tendu entre Vannes et l'Union Bordeaux-Bègles, les déclarations incendiaires de Jean-Noël Spitzer, entraîneur de Vannes, n’ont pas tardé à susciter une vive réaction.

La Fédération Française de Rugby a publié un communiqué pour condamner les propos visant l’arbitre de la rencontre et critiquant le processus de formation des arbitres en France.

Des accusations jugées inacceptables

Jean-Noël Spitzer a exprimé une profonde frustration après la défaite de son équipe, pointant du doigt une prétendue inégalité de traitement entre les clubs amateurs et professionnels.

Le Vice-Président de la Fédération en charge du haut niveau, Jean-Marc Lhermet, a rappelé l’importance de l’exemplarité dans toutes les composantes du rugby : "Arbitres, entraîneurs, joueurs ont un rôle d'exemplarité à avoir pour favoriser le respect et lutter contre les incivilités."

Une défense de l’intégrité du corps arbitral

Dans son communiqué, la FFR a souligné la rigueur et l’objectivité du processus de formation des arbitres, fruit d’un partenariat étroit avec le rugby amateur. Chaque officiel est évalué selon des critères précis et bénéficie d’une formation continue. "Les arbitres prennent leurs décisions basées sur des observations techniques et impartiales. Toutes les équipes bénéficient du même professionnalisme lors de la sélection des officiels de match", précise la Fédération.

Une réponse disciplinaire

Face à la gravité des accusations portées par Jean-Noël Spitzer, la FFR a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby. L’objectif : examiner ces propos et réaffirmer l’intégrité du corps arbitral. "La formation, l'ascension et les décisions arbitrales ne peuvent être mises à mal sans fondement", a conclu Jean-Marc Lhermet.

Dans ce contexte, le rugby français se doit de préserver ses valeurs fondamentales, notamment le respect et l’éthique, indispensables à la crédibilité de ce sport. La FFR rappelle que les critiques sans fondement affaiblissent la communauté rugbystique et appellent à un retour au dialogue constructif.