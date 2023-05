TOP 14. Pourquoi la course au maintien risque de prendre fin ce week-end ?

À seulement 3 journées de la fin du Top 14, l'on ne sait toujours pas qui va descendre en Pro D2 la saison prochaine. Du moins, plus pour longtemps...

Si actuellement, plusieurs équipes se livrent une bataille féroce pour se qualifier en phases finales du Top 14, d'autres luttent avec acharnement pour se maintenir dans l'élite du rugby français. Et alors que la 24ème journée de championnat aura lieu ce week-end, 3 écuries sont encore concernées par une éventuelle descente : Pau (12ème, 42 points), Perpignan (13ème, 39 points), et Brive (14ème, 31 points). Mais voilà, cette course pour le maintien pourrait perdre tout son suspens ce week-end ! Et pour cause, Perpignan et Brive se déplaceront tous deux chez deux grosses écuries de Top 14 (respectivement Lyon et Montpellier), là où Pau recevra un Castres qui, même s'il peut toujours croire à une potentielle qualification, reste très fébrile à l'extérieur (pire équipe avec Perpignan loin de ses bases). Et en cas de succès palois face aux coéquipiers d'Urdapilleta, les Béarnais prendraient potentiellement 7 points d'avance sur l'USAP, et 15 sur le CAB. Un écart conséquent, d'autant qu'après ce week-end, il ne restera que deux petites journées de championnat...

Vous l'aurez compris, la mission s'annonce compliquée pour Perpignan et Brive, et ce même si tout est encore possible mathématiquement. D'autant qu'après cette journée, Perpignan recevra le Stade Toulousain, avant de se déplacer une nouvelle fois lors de l'ultime journée, à Castres. Quant à Brive, le club corrézien va recevoir Castres, avant d'affronter les hommes d'Ugo Mola sur leurs terres. De quoi nous faire penser que le classement en bas de tableau risque de ne pas bouger en cette fin de saison. À moins que l'USAP réalise un (voire deux) exploits, afin de rattraper son retard sur la Section. Chose dont les coéquipiers d'Acebes ont déjà été capables, que ce soit face à l'UBB, Lyon ou encore le Racing 92.

Néanmoins, si le classement actuel venait à ne plus bouger, rappelons que l'USAP aura une dernière chance de se qualifier, grâce au match d'accession face au finaliste de la finale de Pro D2. Une rencontre qui leur avait souri la saison dernière, les Catalans ayant disposé facilement de Mont-de-Marsan.