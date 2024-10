Top 14. Penaud, Jalibert, Buros : l’UBB sort l’armada pour la reception de Pau

Dauphin du Stade Toulousain au classement, Bordeaux-Bègles reçoit la Section Paloise à Chaban Delmas pour conserver sa place dans le top 2.

Après l’annonce de la liste de Fabien Galthié, dans laquelle figurent pas moins de 9 joueurs de l’UBB, le Top 14 reprend ses droits. Yannick Bru sait désormais qu’il devra composer sans ses meilleurs éléments pendant le mois de novembre, alors pourquoi s’en priver ce week-end ?

D’autant que la Section Paloise n’est pas une équipe qui réussit aux Girondins. Pour cause, l’UBB a perdu les deux matchs face aux Béarnais la saison dernière. Après leur revers à La Rochelle, une réaction est attendue ce samedi

Un 5 de devant costaud

Bru est parti sur un trio Perchaud-Lamothe-Falatea pour rivaliser en mêlée fermée contre la Section Paloise. Cette première ligne sera soutenue par l’attelage Gray-Cazeaux en 2e ligne. Jonny Gray, particulièrement en vue depuis le début de saison a d’ailleurs refusé l’appel de sa sélection pour la tournée d’automne.

Une 3e ligne dynamiteuse

En 3ᵉ ligne, le staff bordelais veut du tranchant. Pour déborder les Palois, Gazzotti, Samu et Matiu débuteront le match. Sur le papier, c’est déjà du lourd. D’autant plus que sur le banc, on retrouve Bochaton et Samu, qui entreront autour de l’heure de jeu.

Le retour de la charnière

Ils étaient au repos pour le match face à La Rochelle dimanche dernier, ils sont bien de retour. Le duo qui fait la pluie et le beau temps à Bordeaux, on parle bien sûr de la charnière Lucu-Jalibert. C’est simple, le jeu de leur équipe n’est pas le même sans eux. Ils conduisent parfaitement le camion girondin depuis le début de saison, il faudra enchainer face à Pau avant de partir à Marcoussis.

Un centre dégarni

Au centre, c’est la catastrophe pour l’UBB (et le XV de France). Nicolas Depoortère, blessé au plancher orbital contre Perpignan, sera absent encore un mois. Yoram Moeafana est suspendu pour son carton rouge contre La Rochelle. Ce sont Uberti et Tapuai qui auront la lourde tâche d’assurer à leur place.

Du grand classique

Pour le triangle arrière, on commence à connaitre la chanson. C’est simple, les trois sont indéboulonnables au vu de leurs prestations depuis le début de saison. Buros, Penaud et Bielle-Biarrey couvriront le fond du terrain et relanceront du parking, pour le plus grand bonheur de Chaban Delmas.