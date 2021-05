Top 14. Pénalité jouée rapidement, essai de 60 mètres : Brive a failli condamner Castres [VIDÉO]

Les Brivistes ont fait très peur aux Castrais après ce dernier essai à la 77e minute. Mais Castres reste en course pour la dernière place qualificative.

Dans cette 25e journée de Top 14, Brive recevait Castres et seuls les Tarnais devaient absolument gagner pour espérer une qualification. Les coéquipiers de Rory Kockott se disputent une 6e et dernière place synonyme de barrage pour les phases finales. Sauf que Toulon et le Stade Français sont également sur le coup. La dernière journée sera très disputée à tous les niveaux.

Brive et Castres se rendent coup pour coup durant tout le match. Mais le tournant de la rencontre aurait pu arriver à la 77e minute. Après une pénalité dans leurs 40 mètres, les Brivistes décident de jouer rapidement sous la houlette d'Alex Muller. Castres mènent de 7 points et il faut aller chercher cet essai. Lee plonge dans l'en-but et il reste une transformation pour arracher le match nul. Malheureusement pour les Brivistes et heureusement pour les Castrais, la transformation ne passe pas. Castres est toujours en course et Brive est officiellement maintenu. Il faudra se sortir de Toulon et espérer que Bayonne l'emporte face au Stade Français pour se qualifier et/ou ne prenne pas de bonus défensif. Brive se déplacera au Racing 92 pour un dernier baroud d'honneur.