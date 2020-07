Top 14 - Pau : Délesté de 13 kilos, Mohamed Boughanmi vise le Mondial 2023

Le confinement n’a pas eu que des effets négatifs sur le corps. Pour certains joueurs comme Mohamed Boughanmi il a permis de se refaire une santé.

Le pilier international de la Section Paloise Mohamed Boughanmi est réapparu à l’entraînement de Pau avec 13 kilos de moins. Il est ainsi passé de 146 kilos à 133 kilos. Il a expliqué dans La République des Pyrénées avoir impressionné ses coéquipiers : « Tout le monde m’a félicité. J’espère que le staff a vu que j’étais bosseur car j’avais prévenu que je voulais maigrir. » Le confinement lui a permis d’avoir le déclic qui peut lui permettre de passer un cap : « Être pro ou ne pas l’être… J’ai du mal à l’expliquer mais un soir en me couchant, j’ai eu le déclic, je suis convaincu que j’ai le potentiel mais qu’il me faut franchir un cap dans le travail ».



Par le passé, c'est son manque de volonté et sa nonchalance qui lui ont joué des tours notamment du côté du Stade Français et de Toulon qui ne l'ont pas conservé des leur effectif respectif. Sa perte de poids actée, celui qui ne compte qu'une sélection vise maintenant la Coupe du Monde 2023 et veut se donner les moyens d'y être. Le changement, c'est maintenant. Les transformations physiques chez les piliers ne sont pas légions. À titre de comparaison, on peut citer le pilier néo-bordelais Ben Tameifuna qui était revenu de vacances avec plus de 160 kilos au compteur.