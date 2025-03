TOP 14. ''Pas au niveau” : Mignoni secoue ce gros potentiel, va-t-il montrer ses 'superpouvoirs' ?

Relancé contre Castres, Selevasio Tolofua joue gros. Peu utilisé cette saison, le troisième-ligne veut saisir sa chance et prouver qu’il peut être plus qu’une doublure dans l’effectif du RCT.

Un début de saison timide, une relance attendue

Après des semaines passées à travailler dans l’ombre, Selevasio Tolofua sera à nouveau aligné sur la feuille de match ce week-end face à Castres. Finisseur contre l'USAP la semaine dernière, il devrait cette-fois ci démarrer la peau d'un titulaire. Une vraie opportunité pour le troisième-ligne du RCT, qui a bossé dur pour revenir dans les plans de Mignoni. Et le message est clair : c’est maintenant ou jamais pour montrer qu’il peut challenger Facundo Isa.

Quatre petites titularisations depuis le début de la saison, c’est peu pour un joueur qui avait débarqué de Toulouse avec l’étiquette de gros potentiel et joué 23 rencontres l'an passé dont 13 comme titulaire. Cette saison, Tolofua peine à s’installer dans la rotation, la faute notamment aux prestations XXL de Facundo Isa, mais aussi à un niveau jugé insuffisant par son entraîneur. "Je trouvais qu’il n’était pas au niveau qu’il peut être", confiait Pierre Mignoni en conférence de presse cette semaine.

Il a beaucoup d’atouts, il a beaucoup de superpouvoirs.

Pas question de jeter le joueur, bien au contraire. Le boss du sportif toulonnais croit fort en Tolofua, à condition que le joueur se montre à la hauteur : “Il a beaucoup d’atouts, il a beaucoup de superpouvoirs. Pour ça, je lui ai dit, il le sait : il faut qu’il soit bien physiquement.” Dans le détail, Mignoni évoque un joueur capable “de jouer après contact, d’être déterminant autour des rucks, de stepper et de connecter avec les trois-quarts”. Un profil différent de celui d’Isa, que Toulon aimerait bien revoir au top.

Tolofua : “C’était à moi de bosser de mon côté”

Le joueur, lui, assume. Pas de blessure, pas d’excuse : “Je n’ai pas enchaîné depuis deux mois, ce n’était pas à cause d'une raison physique ou d'une blessure. C'était à moi de bosser de mon côté.” Cette semaine, il a été récompensé de son travail et compte bien saisir l’opportunité : “Maintenant, j’ai l’occasion de jouer. À moi de prendre ma chance et de me donner à fond sur le terrain.”

Pas le moment idéal pour se remettre en selle ? Peut-être. Mais Tolofua en est conscient : “On connaît cette équipe, Castres à la maison c’est très costaud et très rugueux. Ils ne lâchent rien. Ce sera à nous de répondre présents ce week-end, devant surtout.” Un match d’avants, de duels au couteau, de conquête. Exactement le genre de combat qui peut permettre à un joueur de se révéler… ou de s’éteindre.

Un avenir à Toulon ? Rien n’est figé

Mais dans une saison où le RCT peut rêver d'une qualification directe pour les demies, il n'oublie pas le collectif : “Ce qui est important, c’est que le groupe ne fasse qu’un jusqu’à la fin. C’est que tout le monde monte son niveau.” Mais dans les faits, c’est bien un message personnel que Tolofua veut faire passer : à son staff, à ses coéquipiers, et peut-être aussi au marché, alors que son avenir semble incertain.

À quelques mois de la fin de saison, l’avenir de Tolofua au RCT reste flou. L’Équipe révélait récemment que le joueur pourrait quitter le club, faute de temps de jeu. Un départ à Clermont était évoqué alors même qu'il lui reste une année de contrat. Ce week-end, il a donc un double enjeu : regagner sa place et rappeler qu’il a encore sa carte à jouer dans le rugby français. La balle est dans son camp.