TOP 14. ''On est laborieux'', lâche Urios, et quand l’urgence est là, le rugby besogneux ne suffit plus

Christophe Urios dresse un constat simple, mais brutal : ''On est laborieux.'' Et à force de travailler dans le dur, l’ASM s’use sans récolter de fruits en Top 14.

TOP 14. 10 'défaites', 0 certitude (ou presque) et un max de pression : Clermont et La Rochelle même combat ?À Clermont, les semaines se suivent et se ressemblent dangereusement. Après une cinquième défaite consécutive en Top 14 face au Racing 92 le week-end dernier au Michelin, l’ASM aborde la réception capitale du Stade Rochelais ce samedi 29 mars avec une pression maximale. Une rencontre déjà décisive pour les Auvergnats.

Urios frustré mais lucide

Christophe Urios ne mâche pas ses mots via La Montagne après la déconvenue contre les Franciliens (21-23). « D'abord, je ne parlerai pas de l'arbitrage. Je suis en commission de discipline mercredi et je ne vais pas en rajouter », explique-t-il, avant d’ajouter avec une pointe d’ironie : « Même si ce n'est pas facile pour les jeunes arbitres… » Une frustration à peine masquée. Cité, il n'a finalement pas été sanctionné par la commission de discipline. Mais pour le coach clermontois, le problème est ailleurs : « Aujourd'hui, on n'y arrive pas même si on est supérieur à l'équipe du Racing. Ce qui ne marche pas, c'est notre discipline. On tombe trois fois dans l'en-but, mais il aurait fallu marquer ! »

Un manque cruel d’efficacité

L’ancien entraîneur bordelais pointe du doigt l'impatience et la fébrilité de ses hommes dans les moments clés : « On avait envie de marquer vite, mais on n'a pas su être calme, méthodique. La défaite est dure car on était bien préparé, on était plus costauds. »

« L'essai de la 65e nous fait mal aussi, mais le Racing ne nous a pas surpris aujourd'hui. Ils ont juste réussi à être plus efficaces que nous », analyse Urios avec lucidité. Un constat amer qui révèle toute la difficulté actuelle de l'ASM à conclure ses temps forts. Pourtant, s'il y a bien un moment où il faut marquer des points au classement, c'est maintenant. Avec une grosse poignée de rencontre à jouer, chaque week-end fait figure de 8e de finale.

Le sprint est lancé, mais l'ASM donne l'impression d'être un coureur qui peine à relever le buste en sortie de block. Les intentions sont là, mais pas l'exécution. Du moins pas comme il faudrait. Le bassin n'est pas bien placé. Les genoux ne montent pas assez. Si bien que Clermont n'avance pas comme il faudrait. Si bien qu'au moment de franchir la ligne, un dernier coup de reins pourrait ne pas suffire. Et les Clermontois pourraient se retrouver la tête dans la pelouse au moment de casser.

Retrouver la victoire, impératif absolu

À l’approche de la réception de La Rochelle, Urios appelle à une réaction d’orgueil : « On est laborieux, mais il faut continuer à travailler pour casser cette dynamique, et trouver les clefs pour La Rochelle, repartir au combat et retrouver de l'énergie. Il faut absolument renouer avec la victoire. J'en ai marre de voir mon vestiaire triste. Les gars sont affectés, déçus. C'est dur pour eux, quand ils dominent de cette façon. »

Face à une équipe rochelaise elle-même en crise de confiance après une longue série de matchs sans succès, Clermont doit impérativement saisir cette occasion pour éviter une chute libre qui pourrait devenir incontrôlable. Le Top 6 est toujours à portée. Mais chaque journée qui passe sans victoire éloigne un peu plus les Auvergnats de la qualification.