TOP 14. ''On compte les euros'', les finances de Clermont toujours dans le rouge, quelles solutions pour l'ASM ?

Le déficit de l'ASM a été réduit de moitié, mais le club est encore en difficulté. Sans l'injection de fonds de Michelin, le club doit trouver d'autres sources de revenus pour survivre.

La situation financière de l’ASM Clermont Auvergne reste préoccupante selon les informations de La Montagne. Bien que le déficit ait été réduit de moitié, le club n’est pas encore sorti de l’auberge. Mi-mai, le média local se demandait si l'actionnaire majoritaire allait encore devoir mettre la main au portefeuille pour renflouer les caisses. Florent Menegaux, président de Michelin, était resté évasif sur la question.

RUGBY. Top 14. A Clermont, Michelin reprend les choses en main avec de grandes ambitions !Celui de l'ASM, Jean-Claude Pats n'y est lui pas allé par quatre chemins : "Aujourd’hui, on compte les euros", résumant la réalité économique difficile que traverse l'ASM depuis l'année dernière. L’an dernier, Michelin avait injecté 11 millions d’euros pour devenir actionnaire majoritaire, évitant ainsi la faillite de l’ASM. Cependant, cette manne financière ne sera pas renouvelée selon nos confrères de La Montagne. Le club doit donc chercher d'autres sources de revenus pour combler le déficit, initialement estimé à 7,5 millions d’euros en fin de saison dernière.

Nous avons mis l’an dernier ce qu’il fallait pour remettre l’ASM d’équerre. Il y a, en ce moment, une reconstruction du sportif, qui prend du temps, et financièrement, le sujet est d’abaisser le point mort du club, c’est-à-dire un point d’équilibre ne nécessitant pas d’avoir plus de 18.000 spectateurs au stade pour que ça tienne la route économiquement. Il s’agit de lancer le club pour les trente prochaines années. (Florent Menegaux pour La Montagne)

Un plan de retour à l'équilibre

Pour atteindre un équilibre financier, l’ASM Clermont a mis en place un plan sur trois ans. "Nous sommes sur cette feuille de route", a affirmé Pats. L’objectif est de revenir à l’équilibre d'ici à la fin de la saison prochaine et de dégager des bénéfices l’année suivante. Pour y parvenir, le club a intensifié ses efforts dans plusieurs domaines clés.

Le secteur du merchandising a été complètement revu. Avec l’ouverture de la boutique « ASM Store » sur le parvis du Michelin, les produits dérivés du club sont devenus des atouts financiers. Cette refonte a permis une augmentation du chiffre d’affaires de 46 %, représentant plusieurs centaines de milliers d’euros.

Près d'1 milliard sur la table : Le Qatar à deux doigts de conclure un accord historique avec World RugbyLe club s'inspire des succès de stades comme la Paris La Défense Arena et le Matmut Stadium pour enrichir l’expérience des spectateurs. Jean-Claude Pats a annoncé des changements dès septembre prochain, visant à rendre l’expérience au stade Michelin plus attrayante avant, pendant et après les matchs. Ces innovations devraient attirer plus de supporters et générer des revenus supplémentaires.

Un retour en Champions Cup porteur d’espoir

La qualification en Champions Cup constitue une autre bouffée d’air frais pour les finances du club. En plus des droits TV et des rétributions diverses, cette compétition attire davantage de spectateurs, ajoute La Montagne. L’affluence lors des phases de poules de la Challenge Cup l’hiver dernier (13 385 et 15 552 spectateurs) laisse espérer des revenus supplémentaires significatifs en Champions Cup.

Les meilleurs cotes avec notre partenaire Grenoble gagne de 1 à 7 points face à Montpellier x5,40 Voir sur UBB en tête à la pause et à la fin x1,50 Voir sur RCT/La Rochelle, 2e période avec le plus de points x1,86 Voir sur

L'ASM est en bonne voie pour surmonter ses difficultés financières. Avec une gestion plus rigoureuse, des initiatives et le soutien indéfectible de ses supporters, le club espère retrouver une situation financière saine d'ici à deux ans. Le chemin est encore long, mais les efforts déployés montrent une détermination à toute épreuve pour redresser la barre. Cela passera d'abord par de meilleurs résultats sportifs.

Être compétitif sur le pré

Pour cela, la formation auvergnate a effectué un recrutement ciblé avec notamment plusieurs avants comme le souhaitait Christophe Urios et des jeunes éléments de talent pour aider Clermont à retrouver les sommets. "On avait besoin de mettre de la densité, des mecs costauds, des mecs qui portent le ballon". La direction explique qu'il a fallu composer une marge plus serrée en ce qui concerne le salary cap comme l'explique Jean-Claude Pats via le site officiel du club :

En 2018-2019, notre capacité de Salary Cap était de 13,3 Millions d’Euros, elle est aujourd’hui de 11,8 Millions et descendra encore de 200 000 Euros lors de la prochaine saison. Ce Salary Cap, assez bas, contraint notre capacité à recruter les joueurs qui pourraient nous intéresser. Par rapport aux grandes années de l'ASM, il y a un écart de 1.7 million d'euros. C'est 4-5 joueurs de très haut niveau que nous ne pouvons plus embaucher, uniquement à cause de ça.

Voici les recrues annoncées par les Jaunards : Giorgi Akhaladze (25 ans, pilier gauche, Béziers) ; Michael Alaalatoa (32 ans, pilier droit, Leinster) ; Thomas Ceyte (33 ans, deuxième-ligne, Bayonne) ; Kylan Hamdaoui (30 ans, arrière, Stade Français) ; Sacha Lotrian (23 ans, pilier gauche, Perpignan) ; Barnabé Massa (20 ans, talonneur, Grenoble) ; Régis Montagne (23 ans, pilier droit, Grenoble) ; Oskar Rixen (22 ans, deuxième-ligne, Brive) ; Lucas Tauzin (25 ans, ailier, Toulouse).

Urios d'ajouter : "Avec des joueurs comme ça, on va pouvoir renforcer notre état d’esprit. On a voulu faire ce recrutement de base pour avoir demain des recrutements un peu différents, avec des joueurs de renommée mondiale." Nul doute que les récentes performances des concurrents comme Toulouse et La Rochelle donnent envie à Clermont de jouer à nouveau dans la cour des grands.