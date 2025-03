TOP 14. OFFICIEL : L’Aviron Bayonnais muscle son projet avec Laurent Travers, quel sera son rôle ?

L’ex-président du Racing 92 Laurent Travers devient le directeur du rugby de l’Aviron Bayonnais. Une arrivée qui confirme l’ambition du club, bien décidé à s’installer durablement parmi l’élite du Top 14.

L'Aviron Bayonnais continue de structurer son projet sportif avec l'arrivée d'un nom bien connu du rugby français. Laurent Travers, ancien président du Racing 92 et figure emblématique du Top 14, a été officiellement nommé directeur du rugby du club basque. Une nomination qui marque une nouvelle étape dans l’ambition grandissante de l’Aviron.

Un stratège au service du projet bayonnais

Avec une carrière bien remplie, ponctuée d’un Brennus remporté avec Castres (2013) et d’un règne prolongé au Racing 92, Laurent Travers arrive avec un bagage considérable. Connu pour sa rigueur et sa capacité à structurer un club sur le long terme, il aura pour mission d’accompagner l'Aviron dans sa montée en puissance.

Dès son arrivée, Laurent Travers se concentrera sur plusieurs priorités stratégiques pour renforcer le projet sportif, économique et territorial du club : · Structuration de la formation : développer une stratégie ambitieuse pour la formation des jeunes talents, notamment à travers le projet transfrontalier, annoncé par le club en janvier 2025, avec l’Hegoalde et la Fédération Basque Espagnole · Développement du plan stratégique : accélérer le déploiement d’ENVOL 2027, plan stratégique de club, à l’échelle nationale, en renforçant à la fois les ambitions économiques et sportives du club (source : abrugby.fr)

"Je suis très heureux de rejoindre le club de l’Aviron Bayonnais pour cette nouvelle saison et je remercie Philippe Tayeb ainsi que le Conseil d’Administration pour la confiance qu’ils me témoignent. Je suis impressionné par le chemin parcouru ces dernières années par l’Aviron Bayonnais, tant sur le plan sportif qu’économique. Mon objectif est d’apporter mon énergie, mon expérience et ma vision pour permettre à ce projet ambitieux de se poursuivre", a-t-il déclaré.

Un duo Travers-Patat pour élever l’Aviron ?

Laurent Travers ne devrait pas être le pas seul aux commandes. Grégory Patat, en place depuis 2022, va-t-il conserver son rôle de manager général ? Ce binôme aurait de quoi rassurer les supporters bayonnais : l’un a l’expérience des sommets, l’autre incarne la continuité et la stabilité d’un groupe qui progresse saison après saison.

Néanmoins, le communiqué n'évoque jamais le nom du technicien. "Patat, sous contrat jusqu'en 2026 comme l'ensemble de son staff, gardera la main sur le sportif, sur la composition de son équipe, sur les choix stratégiques", indique L'Equipe. Mais la direction devra cependant apporter des précisions.

Pour Philippe Tayeb, ce renfort est une évidence : "Avec la nomination de Laurent Travers, nous consolidons notre organisation pour bâtir un projet durable et performant. Son expérience et ses compétences techniques et humaines seront des atouts précieux pour structurer notre développement sportif et atteindre nos objectifs, tout en affirmant notre identité de jeu."

Avec cette nomination, l’Aviron Bayonnais affiche clairement ses ambitions. Après avoir solidifié son ancrage en Top 14, le club veut maintenant passer un cap. L’arrivée de Laurent Travers en témoigne : Bayonne ne veut plus seulement exister parmi l'élite, mais bien y jouer les premiers rôles.