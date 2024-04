TOP 14. Ntamack, Ramos, Kinghorn, Fickou, Le Garrec... cocktail d'internationaux entre Toulouse et le Racing 92

Les compositions officielles sont sorties, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les staffs des deux équipes nous ont gâtés. Des internationaux en pagaille s'affronteront ce samedi dans la ville rose.

Toulouse avec Ntamack et Cros

Le week-end dernier, le staff toulousain avait fait le choix de mettre au repos plusieurs cadres du vestiaire, et en particulier les internationaux comme François Cros, Peato Mauvaka, Romain Ntamack ou encore Blair Kinghorn. La demi-finale européenne face aux Harlequins approche, et il faut ménager les corps pour être performant sur les deux tableaux.

Pour la réception du Racing 92, qui est troisième du Top 14 et juste derrière Toulouse, Mola a réintégrer plusieurs titulaires à la composition, à commencer par la première ligne composée de Baille, Marchand et Aldegheri. À l'attelage, nous retrouvons également Flament et Meafou, tandis que Brennan descend d'un cran, accompagné de Roumat et Willis qui seront titulaires en troisième ligne.

Pour la charnière, Antoine Dupont sera remplaçant, lui qui était avec France 7 à Cap-Breton la semaine dernière. Paul Graou enchaîne une seconde fois avec le numéro 9 dans le dos, et sera associé à Romain Ntamack, qui fait aussi son retour.

La paire de centres sera l'occasion de tester l'association entre Ahki et Delibes, et Lebel reprend sa position à l'aile. Blair Kinghorn sera titulaire à l'aile, une première cette saison, et Ramos fera office de dernier rempart à l'arrière.

Toulouse 1 C.Baille 2 J.Marchand 3 D.Aldegheri 4 T.Flament 5 E.Meafou 6 J.Brennan 8 A.Roumat 7 J.Willis 9 P.Graou 10 R.Ntamack 11 M.Lebel 12 P.Ahki 13 D.Delibes 14 B.Kinghorn 15 T.Ramos 16 J.Marchand 17 D.Ainu'u 18 C.Vergé 19 M.Castro-Ferreira



20 A.Dupont 21 J-C.Mallia 22 S.Chocobares 23 J.Merkler

Le Racing 92 avec la grosse armada

À n'en pas douter, les hommes de Stuart Lancaster vont se déplacer à Toulouse avec l'envie de se racheter de l'épisode européen survenu récemment. Nolann Le Garrec, leader du Racing 92, a dit dans les colonnes de Rugbyrama "On ne va pas se cacher, on vient à Toulouse avec des ambitions."

Et à vrai dire, le Racing 92 a sorti sa meilleure composition pour venir à bout des dauphins du Top 14. La première est performante, avec Gogichashvili, Tarrit et Nyakane, tout comme Sanconnie et Rowlands qui sont associés dans la cage.

En troisième ligne, du lourd également avec la présence de Woki, Chouzenoux et Kamikamica. Pour la charnière, le Racing 92 opte pour le tandem classique, Le Garrec/Gibert. Au centre, petite innovation avec Gaël Fickou en premier attaquant, suivi de Inia Tabuavou.

Enfin, dans le champ profond, Henry Arundell et Christian Wade couvriront les ailes, tandis que Tristan Tedder, l'ancien toulousain, sera titulaire à l'arrière.