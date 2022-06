TOP 14. Montpellier-Bordeaux. Le jubilé avant l'heure des 3 Fantastiques

Ce samedi, François Trinh-Duc, Louis Picamoles et Fulgence Ouedraogo disputeront leur dernière demi-finale de leur carrière, voire même leur dernier match chez les pros.

Ce samedi, la deuxième demi-finale entre Montpellier et Bordeaux sera chargée d'histoire. Celle de 3 joueurs, ayant débuté ensemble il y a près de 15 ans, et se retrouvant désormais adversaires aux portes du Stade de France. Cette histoire, c'est celle de François Trinh-Duc, de Fulgence Ouedraogo et de Louis Picamoles. Tous formés au MHR, ces derniers ont fait leurs débuts chez les pros ensemble, accompagnés de leur ami et aujourd'hui à la retraite, Julien Tomas. À l'époque, ils étaient surnommés "les 4 Fantastiques". Des joueurs d'instinct et de devoir, qui ont ébloui le championnat de France, inscrivant bon nombre d'essais mémorables. Une nouvelle génération pétrie de talent, qui fut rapidement appelée par Marc Lièvremont, sélectionneur du XV de France à l'époque. Le début d'une belle histoire d'amour entre ces trois joueurs et les Bleus, qui, même si elle fut parfois tumultueuse, comptabilise aujourd'hui 187 sélections à eux trois.

Top 14. Montpellier. Après 18 années au MHR, Fulgence Ouedraogo annonce la fin de sa carrièreSi par la suite, François Trinh-Duc et Louis Picamoles quittèrent le MHR, leur amitié elle, resta intacte. En témoigne l'épisode agité de 2016, entre Jake White et FTD. À l'époque, et alors que l'ouvreur disputait son dernier match au MHR avant de rejoindre le RCT, le coach sud-africain Jake White décida de ne pas inclure celui-ci pour le dernier match de la saison, le privant ainsi d'adieux. Une décision qui sonna comme un manque de respect pour bon nombre de joueurs, et notamment pour Picamoles, Tomas et Ouedraogo, qui décidèrent de soutenir leur ami face à cette situation. Vous l'aurez compris, le lien qui unit ces hommes est indestructible. Quel joli clin d'œil du destin donc, que ces 3 joueurs se retrouvent des années plus tard, à se disputer une place en finale. Et malheureusement pour l'un (ou plusieurs) d'entre eux, ce match sera le dernier. Une issue qui serait d'autant plus cruelle pour Fulgence Ouedraogo et François Trinh-Duc, ces deux hommes n'ayant jamais remporté le Brennus tout au long de leur carrière...

