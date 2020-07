Top 14 - MHR. Fulgence Ouedraogo : ''J'étais forcément déçu mais il n'y a pas d'injustice''

A Montpellier depuis 2005, Fulgence Ouedraogo a été le témoin de l'évolution de son sport. Le rugby ne laisse que peu de chances et il faut savoir les saisir.

C'est chaud, très chaud. Après deux heures sur le terrain, ça commence à piquer. Chaleur et physique, c'est un bon cocktail. On avait commencé en juin avec de la préparation physique par petit groupe. Maintenant, il y a du rugby. Pendant le confinement, j'avais fait beaucoup de préparation physique dans un premier temps parce qu'on ne savait pas quand on allait pouvoir reprendre. Il fallait se maintenir en forme au cas où. Quand la fin de saison a été annoncée, il y a eu un peu moins de préparation physique (rires). C'était plus tranquille. Je savais qu'on aurait le temps de se préparer pendant quelques mois avant la reprise.



Quand on est retourné à l'entraînement, c'était un peu particulier parce qu'on ne faisait que se croiser. On était en groupe donc si on n'était pas le même groupe, on ne se voyait pas de la journée. Il a fallu attendre le mois de juillet pour être avec tout le monde. On a pu voir ceux qui s'étaient bien entraînés pendant le confinement et qui sont arrivés en forme. Et les autres qui sont revenus avec des formes différentes (rires).

Oui, c'est certain parce qu'on ne s'était jamais arrêté aussi longtemps. C'est du jamais vu. On a beaucoup parlé du cas du football américain en 2011 avec de nombreuses blessures aux tendons d'Achille après une grève. Il faut être vigilant sur la reprise, faire beaucoup de prévention, parce que ce risque de blessure est bien présent.