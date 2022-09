TOP 14. Melvyn Jaminet vs Max Spring : un duel pour une place en Bleu ?

Le pied de Jaminet lui confère toujours une belle longueur d'avance sur Spring, selon nous. Mais pour combien de temps ? Le match de samedi pourrait nous le dire.

Dans le rugby comme ailleurs, il est fou de voir comme les aléas font parfois bien les choses... Sans la blessure de Romain Ntamack face à Toulon il y a deux semaines, nous n'aurions certainement jamais vu ce duel ô combien alléchant à l'arrière, Thomas Ramos ayant probablement été le titulaire à l'arrière ce week-end. Reste que samedi soir à 21h, la rencontre entre le Stade Toulousain et le Racing va nous offrir l'un des duels les plus appropriés, excitants et peut-être décisifs du moment, entre Melvyn Jaminet et Max Spring. En somme, les deux derniers garçons à avoir porté le numéro 15 des Bleus.

