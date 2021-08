TOP 14 - Mais au fait, y-a-t-il (vraiment) un favori cette saison ?

Dans quelques semaines, votre série hebdomadaire reprendra ses droits sur vos antennes, et bons nombres d’équipes peuvent prétendre ramener le bouclier à la maison !

C’est une tradition presque obligatoire avant la reprise du championnat ; certains déposent des cookies et du lait le soir de Noël, d’autres dégustent une galette des rois le jour de l’épiphanie. Et bien nous, on pronostique. Et comme chaque saison, bien malin celui qui devinera l’équipe qui soulèvera le bouclard en juin prochain. Si certains envoient déjà les toulousains vers un vingt-deuxième titre, il est nécessaire de rappeler que la concurrence est rude dans notre beau championnat, et qu’aucun match n’est gagné d’avance. Bien entendu des clubs ressortent plus que d’autres : comme dit précédemment, le Stade Toulousain, double champion de France et d’Europe en titre devra encore une fois assumer son costume de favori. Les hommes d’Ugo Mola seront encore attendus au sommet du classement. Top 14 - Le Castres Olympique est-elle l'équipe la plus intelligente du championnat dans son recrutement ?

Mais ce ne sont pas les seuls à pouvoir prétendre au Brennus : car si le bouclier nous a bien appris quelque chose, c’est qu’il ne s’offre pas facilement. La Rochelle aura sûrement appris de ces deux finales perdues la saison dernière pour revenir encore plus fort. Ronan O’Gara pourra s’appuyer sur un collectif fort, renforcé par des arrivées de taille comme celle de Jonathan Danty, auréolé par une tournée estivale percutante. Le Stade Rochelais devra cependant jouer des coudes pour pouvoir brandir le légendaire bout de bois. Car derrière, ça pousse ! Le Racing, et sa ligne de 3⁄4 galactiques qui donnerait des frissons à n’importe quelle équipe de Super Rugby, sera l’une des écuries les plus armées : difficile donc de ne pas les imaginer participer à la bataille finale. Tout comme l’UBB et son renouveau emmené par un Matthieu Jalibert étincelant. Avec l’arrivée d’Urios, on sent que les Bordelais ont passé un cap, et visent désormais plus qu’une simple qualification dans les six, en témoigne leur demi-finale de Top 14 contre Toulouse (défaite 24-21). Encore un Brennus pour le Stade Toulousain : quelle équipe a le meilleur taux de victoire en finale ?

Enfin, le Stade Français et sa nouvelle coqueluche Laumape voudront s’inspirer de leur bonne fin de saison dernière pour vite engranger des points, ce qui fera d’eux un outsider plus que sérieux. S’ajoute à cela Clermont et le retour de leur nouvel (ancien) entraîneur Jono Gibbes. Les Castrais de Pierre-Henry Broncan seront également de la partie : les tarnais restent une équipe toujours très difficile à manœuvrer et qui plus est, qui connaît la recette pour créer la surprise ! Enfin, Toulon, qui ne disputera pas la Champions Cup cette saison, pourra profiter de cela pour se concentrer sur le championnat : une reprise qui se fera sans Baptiste Serin ni Charles Ollivon, tous deux indisponibles pour plusieurs mois. Premiers éléments de réponses début septembre avec la reprise du championnat, et des rencontres comme La Rochelle-Toulouse et Stade Français-Racing qui sentiront la poudre à des kilomètres à la ronde.