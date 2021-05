[COMPOSITION] Top 14. L'UBB et le CO sortent les artilleries lourdes !

L'UBB accueille Castres ce samedi pour un match qui vaudra cher dans la course à la qualification. Les deux entraîneurs aligneront chacun leurs équipes types.

Ce samedi en début d'après-midi, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit Castres dans un match des plus importants dans la course au Top 6. L'UBB septième et une longueur derrière son adversaire du jour, premier qualifiable compte en revanche deux rencontres en moins que le CO. Face à son ancien club, Christophe Urios a donc décidé d'aligner son équipe type. Matthieu Jalibert sans surprise, conduira la ligne d'attaque girondine tandis que Santiago Cordero enchaînera à l'aile. Devant, Jefferson Poirot sera le capitaine Bordelo-béglais.

UBB 1 Poirot 2 Lamothe 3 Cobilas 4 Cazeaux 5 Marais 6 Woki 8 Picamoles 7 Petti 9 Lucu 10 Jalibert 11 Cordero 12 Lamerat 13 Uberti 14 Buros 15 Ducuing 16 Maynadier 17 Kaulashvili 18 Jolmès 19 Roumat



20 Lesgourgues 21 Seuteni 22 Moefana 23 Tameifuna

Du côté Tarnais, on reste là aussi dans du classique. Le CO s'appuiera sur une troisième ligne composée de Babillot, Jelonch et Delaporte, alors que derrière, la charnière sera composée de Kockott et Urdapilleta. La paire de centres Botitu-Combezou est reconduite. Voici le XV concocté par Pierre-Henry Broncan.