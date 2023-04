TOP 14. Lopez étincelant, Sanchez et Tameifuna au rendez-vous, voici notre Top 5 de ce week-end !

Bien qu'une partie des internationaux ne jouaient pas en Top 14 ce week-end, de sacrés talents étaient tout de même présents. Voici les 5 joueurs qui ont survolé les débats !

Camille Lopez en sauveur, une fois de plus

Les week-ends se suivent et se ressemblent dans le Pays basque, où tout le monde s'est habitué aux prestations majuscules de Camille Lopez. À 34 ans, Lopez retrouve ses cannes d'antan, et sa vista qu'il n'a finalement jamais perdue. Face aux champions de France en titre, l'ouvreur de Bayonne a réalisé l'un de ses meilleurs matchs cette saison, réussissant chacune des actions tentées. Sur les 33 points inscrits par son équipe, Lopez en a marqué 23, s'offrant même le luxe d'inscrire un essai. Cependant, l'action du match, celle que l'on retient avant tout, n'est autre que ce drop à 40 mètres des perches, tout en relâchement, scellant l'issue de la rencontre à quelques minutes de la fin. De plus, ce dernier n'a pas flanché une fois dans l'exercice des tirs au but, réalisant un 100% une nouvelle fois. Cette saison, l'ancien Clermontois tourne à 95% de réussite depuis la blessure de Germain, ce qui est un record en Top 14. Il a réussi 53 coups de pied sur 56 tentés ! Pour la fin de saison, Lopez sera un élément décisif dans la lutte pour la qualification.

Nicolas Sanchez porte Brive à domicile

Depuis son arrivée en Corrèze, l'ouvreur international argentin s'est positionné en véritable patron du club. Ce week-end, Patrice Collazo n'a d'ailleurs pas hésité à lui donner le brassard de capitaine, seulement 5 mois après son départ du Stade Français. Freiné par des commotions à répétition, Sanchez a manqué quelques matchs décisifs pour le CAB, mais était bien titulaire au coup d'envoi face à Pau. Durant la partie, l'Argentin a dicté le ton de la rencontre, et a permis à Brive de punir chacune des fautes de la Section Paloise par des points. En première mi-temps, l'artilleur maison a réussi trois pénalités à plus de 40 mètres, sur chacun des angles de la pelouse d'Amédée Domenech. À la 78 ème minute, après une nouvelle faute de Pau, Sanchez réussit la pénalité de la gagne, quasiment sur la ligne de touche, à plus de 35 mètres des perches. Une performance XXL, tout simplement.

Tameifuna a joué aux quilles face à Lyon

Qui a dit que "Big Ben" était loin de son meilleur niveau ? Contre le LOU, Ben Tameifuna était titulaire, et a tout bonnement envoyé valser ses adversaires, les uns après les autres. Le talon lyonnais, Liam Coltman en a fait les frais sur plusieurs actions, se retrouvant sur les fesses après les charges dévastatrices du joueur de Bordeaux. Sous l'ère de Christophe Urios, ce dernier avait un rôle quasi unique d'impact player, mais avec le tandem Charrier-Laïrle, Ben Tameifuna est devenu un patron du pack bordelais. Cette saison, le pilier comptabilise presque autant de titularisations (13) que l'année dernière, avec 10 matchs de moins !

C'est le monsieur plus de La Rochelle ! Ce grand gaillard de 1m93 et de 110 kg a pesé sur la défense de Clermont pendant 80 minutes, et a surtout livré une première mi-temps de très haut niveau. Ce dernier a inscrit un essai de trois-quarts avant la pause, accélérant et prenant un intervalle pour filer droit à l'en-but ! Bien que la concurrence fasse rage en troisième ligne du côté de La Rochelle, Paul Boudehent pourrait bousculer la hiérarchie si les performances de ce type viennent à se répéter. Avec 11 matchs sur 20 avec le maillot de titulaires, et à seulement 23 ans, Boudehent représente l'avenir au poste à La Rochelle, et peut-être même en équipe de France.

La renaissance d'Arthur Coville

Alors qu'il était peu utilisé en début de saison, et après l'annonce de son départ de la capitale l'année prochaine, Arthur Coville semble renaître ! Le demi de mêlée du Stade Français est dans tous les bons coups ces dernières journées, et symbolise la fougue des lignes arrière parisienne. Face à Brive déjà, Coville était à l'origine de plusieurs actions chaudes, et même d'un essai de Sekou Macalou. Ce week-end face à Toulouse, le numéro 9 a surclassé Paul Graou, et a dynamisé le jeu de Paris à la perfection. Derrière un pack qui avance, le capitaine et champion du monde de l'équipe de France des moins de 20 ans en 2018 retrouve du plaisir. À plusieurs reprises, il n'a pas hésité à emballer le jeu, jouant des pénalités rapidement afin de semer le désordre dans la défense toulousaine. Ce dernier évoluera cependant en ProD2 l'année prochaine, à Aix-en-Provence.

