VIDEO. CLASSEMENT TOP 14. Bayonne condamne Montpellier, Perpignan montre du coeur et le CO enflamme Toulon !

Lors de cette 23 ème journée de championnat, aucune des équipes à l'extérieur n'a réussi à s'imposer à l'extérieur ! Rien n'est fait encore dans le Top 6, comme en bas du classement.

Bayonne peut croire au Top 6 !

Après 3 revers consécutifs, les Basques ont renoué avec la victoire à domicile, face à une grosse équipe de Montpellier. Après un match bien abouti, les hommes de Gregory Patat se sont fait surprendre à l'heure de jeu, avec 3 essais consécutifs des Cistes, qui étaient menés 30 à 11 ! Jusqu'à 5 minutes de la fin, les deux clubs toujours en lice pour la qualification étaient alors à égalité, avant que le monsieur plus de l'Aviron Bayonnais rentre en scène. Camille Lopez claqua un énième drop à Jean-Dauger, portant le score à 33-30, et scellant la fin du match. Désormais, Bayonne n'est plus qu'à deux points du Top 6, tandis que le MHR à 7 points.

L'USAP respire un petit peu

Bien installés à la 13 ème place de Top 14 depuis à présent une bonne poignée de journée, les Catalans ne comptent pas y rester sans rien faire. De plus, la menace de Brive qui est derrière ne laisse pas la place pour un échec. Néanmoins, les Perpignanais ne sont pas rentrés dans le match de la meilleure des façons face au Racing 92. À la pause, les hommes de Patrick Arlettaz étaient menés 8 à 11, puis 8 à 16 après un essai de Chouzenoux à la sortie des vestiaires. Cependant, force de courage et d'abnégation, les locaux sont parvenus à inscrire 3 essais en seconde période, dominant outrageusement une équipe du Racing bien apathique. À la fin, Perpignan l'emporte 30 à 21, et continue de laisser le CAB à distance, tout en rattrapant la Section Paloise au classement. Pour les ciel et blanc, ce revers les laisse aux portes du Top 6, en attendant la réception de Bayonne.

Castres s'invite dans le sprint final !

C'est l'équipe la plus en forme du Top 14 actuellement ! Fort de son succès face à Toulon, le CO enchaîne une quatrième victoire de suite, et ne craint plus une place de relégable. Face au RCT, qui était sur une série de 7 victoires en 8 matchs, la tache ne s'annonçait pas simple. Pourtant, les hommes de Jeremy Davidson se sont rendu la rencontre facile, avec notamment une nette domination en seconde mi-temps. Grâce à un Urdapilleta des grands jours, le CO réussit même à prendre un point de bonus offensifs, sans que Toulon puisse ramener un bonus défensif. Pour les trois prochaines rencontres, le CO affrontera les 3 équipes du bas de tableau, avec deux déplacements consécutifs à Pau et à Brive, puis la réception de Perpignan à la fin du mois de mai. Cette fin de saison pourrait faire rêver les supporters du Tarn.

Les autres rencontres de Top 14

Le Stade Rochelais est venu à bout de l'ASM, dans un match engagé et marqué par les erreurs tactiques des Auvergnats. Les maritimes récupéreront leurs meilleurs éléments pour la demi-finale qui arrive face à Exeter. Brive retrouve enfin le chemin du succès face à Pau ! Après une série noire de 7 défaites en Top 14, les Corréziens ont montré de belles choses face à la Section Paloise, qui ne réussit pas une belle opération avec cette défaite. Brive peut encore croire à un sauvetage historique en Top 14. Puis, dans le Classico, Paris domine Toulouse, sans briller. Les joueurs de la capitale n'ont pas produit leur meilleur rugby, avec de nombreux en-avant qui ont haché cette rencontre pleine de promesse. De plus, ce match aura été marqué par la blessure de Melvyn Jaminet, qui n'annonce rien de bon pour la suite. Enfin, Bordeaux a disposé du LOU hier soir pour le dernier match de cette 23 ème journée de Top 14. Les locaux sont parvenus à prendre le meilleur sur les coéquipiers de Couilloud en deuxième période, et avec l'appui d'un jeu au pied de qualité de maxime Lucu. Avec cette victoire, Bordeaux s'installe confortablement dans le Top 6.