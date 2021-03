Top 14. Le Stade Français tend la main aux étudiants dans le besoin

C'est un joli geste du Stade Français Paris qui va venir en aide aux étudiants parisiens dans le besoin.

On le voit depuis plusieurs semaines, mais les étudiants sont dans une situation plus que précaire avec la crise sanitaire. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur travail qui leur permettait de vivre. Le milieu de la restauration, notamment, ne vit plus depuis plusieurs mois. Les images de ces étudiants qui en plus de devoir étudier depuis chez eux, doivent faire la queue pour les banques alimentaires a retourné les estomacs de bon nombre.

Pour aider les étudiants, le Stade Français Paris s'associe à la Mairie du 16e arrondissement de Paris pour distribuer des paniers repas. Le club parisien a également le soutien des enseignes Monoprix pour distribuer gratuitement un peu d'aide aux étudiants dans le besoin.

🆕🗣 @SFParisRugby x @mairiedu16 x @Monoprix

👨‍🎓👩‍🎓 À l'attention des étudiants parisiens



🧺 Distribution de paniers alimentaires gratuits

🗓 Mercredi 17 mars de 12h à 14h

🏟 Stade Jean Bouin

📃 Pour vous inscrire, c'est ici 👇 — Stade Français Paris (@SFParisRugby) March 8, 2021

Pour cela, il faut au préalable s'inscrire en remplissant un formulaire sur le site du Stade Français Paris. Ensuite, rendez-vous le mercredi 17 mars de 12h à 14h au Stade Jean-Bouin (20-40 allée charles Brennus, 75016 Paris). Toutes les informations relatives à la récupération des paniers seront communiquées au plus tard le mardi 16 mars. C'est un joli geste du club parisien, et n'hésitez pas à vous inscrire. Il n'y a absolument aucune honte à cela. Pour t'inscrire via le formulaire, c'est par ici.