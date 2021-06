TRANSFERT. Top 14. Le Stade Français officialise six départs

Le Stade Français Paris a annoncé sur son site officiel six départs. On retrouve parmi eux notamment ceux de Jonathan Danty ou de l'Argentin Pablo Matera.

Le Stade Français Paris a annoncé via son site officiel six départs. Après leur défaite en barrage face au Racing, les joueurs parisiens se sont retrouvés autour d'un repas et en ont profité pour remercier les joueurs quittant le club. Parmi eux, les départs déjà actés de Jonathan Danty qui rejoindra La Rochelle la saison prochaine, ou de Pablo Matera qui s'exilera en Nouvelle-Zélande en jouant pour les Crusaders. En revanche, Gerbrandt Grobler qui a donné satisfaction tout au long de la saison, ne verra pas son aventure parisienne prolongée. L'imposant deuxième ou troisième ligne sud-africain paie sûrement son étiquette de Non-Jiff.

Enfin, les piliers Stéphane Clément, Sami Mavinga et Luke Tagi quitteront également le club de la capitale. Ce dernier, international fidjien, rejoindra par ailleurs Provence Rugby comme l'a annoncé ce mercredi le club pensionnaire de Pro D2. Pour pallier à cela, le Stade Français a effectué un recrutement ambitieux avec les arrivées entre autres du All Black Ngani Laumape ou du pilier de Toulouse Clément Castets. Mais Thomas Lombard se réserve le droit de renforcer encore son effectif à des postes clés.

