Top 14. Laumape remplaçant pour le Stade Français, le CO sans Kockott et Urdapilleta [COMPOSITION]

Découvrez les compositions du Stade Français et de Castres pour ce match sous tension de la 4e journée de Top 14.

Surprise dans le XV de France du Stade Franiçais avec la présence non pas en titulaire mais sur le banc de Laumape. Le staff parisien fait-il tourner ou bien souhaite-il utiliser le Néo-zélandais comme impact player pour mettre à mal la défense castraise en fin de partie. Sans doute un peu des deux.

Paris 1 M. Alo-Emile 2 Latu 3 P.Alo-Emile 4 Gabrillagues 5 Azagoh 6 Burban 8 Gray 7 Macalou 9 Coville 10 Segonds 11 Veainu 12 Arrate 13 Waisea 14 Glover 15 Hamdaoui 16 Da Silva 17 Kakovin 18 Van Der Mescht 19 Briatte



20 Hall 21 Laumpe 22 De Giovanni 23 Melikidze

Côté Castres, on fera sans la charnière habituelle Kockott/Urdapilleta. Mais le très en vue Arata et le solide Botica ne seront pas plus faciles à contenir. Pas de Babillot sur la feuille de match également mais composition néanmoins solide.