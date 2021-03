TOP 14. Le LOU vise des dizaines de millions d'euros d'ici 5 ans

Le club lyonnais espère atteindre 50 à 60 millions d'euros de revenus d'ici 2025. Un modèle financier viable.

Le LOU, actuel 7e du Top 14, souhaite progresser et devenir de plus en plus gros. On le voit avec le dernier recrutement du club. On connaît également le modèle économique du club, basé sur son stade le Matmut Stadium. Olivier Ginon, le PDG de GL Events et actionnaire du club, a déclaré au Midi Olympique qu'il visait des revenus entre 50 et 60 millions d'euros d'ici 2025. Un équilibre des comptes est également envisagé cette saison malgré la crise sanitaire.

Les sources de revenus sont donc différente et il faut se diversifier pour tenir dans les prochaines années. Pour cela, Giron a également déclaré au Progrès avoir obtenu trois nouveaux permis de construire autour du stade : un hôtel, un centre médical et un centre aquatique. On devrait donc voir les entraînements délocalisés sur la plaine des Jeux de Gerland : "Pierre Mignoni nous incite très fortement à en construire un sur la plaine des Jeux de Gerland à l’emplacement actuel de la tente de l’association. Nous étudions ce projet avec une bienveillance très forte afin de donner toutes les chances de réussite à notre équipe". Le LOU confirme une nouvelle fois que le modèle économique actuel des clubs, basé sur la billetterie, pourrait à l'avenir changer.