TOP 14. Le fantôme Boffelli, les satisfactions Beale et Fickou : les recrues du Racing 92 ont-elles convaincu ?

Le Racing 92 plaçait beaucoup d'espoirs en cette saison. Finalement, le club francilien n'a pas décroché le moindre titre. Au milieu de ça, les recrues s'en sont-elles bien sorties ?

Le Racing 92 a donc terminé sa saison 2020/2021 sans titre. Une déception au vu de l'effectif pléthorique dont disposait Laurent Travers à l'aube d'une saison qui s'annonçait prometteuse. Les Ciels et Blancs se sont dans un premier temps inclinés en finale d'une Champions Cup 2019/2020 terminée en octobre face à Exeter, avant de tomber lors de l'édition 2020/2021 contre l'UBB et de trébucher en demi-finale de Top 14 face à La Rochelle. Au milieu de cet exercice qui laisse un arrière-goût d'inachevé, comment se sont comportées les recrues du club banlieusard ? Bilan.

Luke Jones : Deuxème ligne

Luke Jones débarque au Racing 92 avec un beau CV derrière lui. Et pour cause, le deuxième ligne australien de 31 ans compte 6 sélections avec les Wallabies mais surtout une expérience en France, puisque le joueur a évolué à l'UBB entre 2016 et 2018. S'il a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues, il a éprouvé des difficultés à s'imposer comme un titulaire en puissance. Il faut dire qu'avec des clients comme Bernard Le Roux, Dominic Bird ou encore Donnacha Ryan, pas facile de se frayer une place au soleil. Il s'était en plus de cela blessé contre Castres le 19 février dernier. On en attend un peu plus.

Donovan Taofifenua : Ailier

Donovan Taofifenua pose ses valises dans la région parisienne avec l'étiquette de grand espoir à son poste. Champion du monde en 2019 avec les moins de 20 ans, il a revanche eu du mal à s'imposer avec son ancien club de l'ASM. Les dirigeants auvergnats ne semblent alors pas lui accorder leur confiance, la faute à une concurrence accrue au poste. Le jeune joueur de 22 ans s'exile donc. Un choix qu'il ne doit nullement regretter aujourd'hui. ''Tao'' s'est imposé au sein du club francilien. Étincelant, il a notamment fait parler ses cannes pour franchir à de nombreuses reprises la ligne adverse, comme ce triplé face à Bayonne ou cet envol majestueux contre le Connacht. À tel point que l'ailier fut appelé pour préparer la finale de l'Autumn Nations Cup avec le XV de France. Cette saison, c'est 24 rencontres avec le Racing dont 22 comme titulaires pour 12 essais toutes compétitions confondues. S'il est encore perfectible, Donovan Taofifenua s'est affirmé comme un futur cadre du club et a pris rendez-vous avec l'avenir. Ce sont des félicitations.

Kurtley Beale : Arrière

Est-il encore nécessaire de présenter Kurtley Beale ? International australien à 92 reprises, capable d'évoluer à quasiment tous les postes de la ligne arrière, il vient alors se rajouter à une ligne de trois-quarts déjà impressionnante sur le papier. Capable de fulgurances mais aussi d'erreurs évitables sur certaines actions, il a cependant tenu son rang, malgré la concurrence de Simon Zebo au poste. Le Wallabie a disputé 23 rencontres sur 24 comme titulaire lors de la saison 2020/2021 et a franchi a sept reprises l'en-but. Pas mal pour une première saison en France. Surtout, l'ancien pensionnaire des Wasps a su s'adapter, capable d'évoluer avec succès aussi bien à l'arrière qu'au centre. Ses appuis et sa science du jeu ont été des atouts non négligeables. Lors de la débâcle face à La Rochelle en demi-finale, il fut l'un des seuls, si ce n'est le seul Racingman à avoir répondu présent. Une satisfaction.

Emiliano Boffelli : Arrière

Une énigme. Emiliano Boffelli signe au Racing 92 l'hiver dernier, une fois le Rugby Championship terminé avec l'Argentine. La province des Jaguares en proie à de grandes difficultés financières, l'arrière de 26 ans décide donc de rejoindre le club de Jacky Lorenzetti. Dans les travées de la Paris la Défense Arena, le Puma ne va jamais s'imposer. Pour preuve, il ne va disputer que quatre petites rencontres dont le quart de finale de Champions Cup perdu face à l'UBB. Il marquera bien un essai face à Castres le 19 février dernier, mais cela reste bien trop peu pour un joueur cadre de la sélection argentine. Il a d'ailleurs quitté le Racing 92 à l'intersaison. Et ne restera malheureusement pas dans les mémoires des supporters franciliens.

Dire que le tranfert de Gaël Fickou a fait couler beaucoup d'encres serait un doux euphémisme. Dans un premier temps, le centre international français devait effectuer le court trajet entre le Stade Français et le Racing une fois la saison terminée. Finalement, il a rejoint la formation francilienne plus vite que prévu, en tant que joker médical peu avant la fin de saison. Une décision critiquée par beaucoup. Mais force est de constater que Fickou s'est rapidement adapté à sa nouvelle équipe, en témoignent ce triplé face à Agen ou cet essai en barrage contre son ancien club du Stade Français en cassant un plaquage de Danty. Si bien qu'en 7 matchs joués avec les Ciels et Blancs il a inscrit la bagatelle de 6 essais. Muselé en demie de Top 14 face à La Rochelle, il n'a pas pesé sur les débats et n'a pas eu le rendement attendu, à l'image de son équipe. In fine, c'est quand même une satisfaction au vu du peu de matchs joués et la vitesse à laquelle Fickou s'est adapté à sa nouvelle équipe. À confirmer dès cette saison.

