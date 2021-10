TOP 14. Le duel face à Dupont, opportunité en or pour Couilloud de marquer les esprits du staff des Bleus

Ce dimanche, le Top 14 verra s'affronter les 2 meilleurs demis de mêlée du championnat. Qui sont aussi le numéro 1 des Bleus, et celui qui lorgne sa place...

Huit, c'est le nombre de mois qui séparent Antoine Dupont et Baptiste Couilloud. Huit... points, c'est aussi à quelque chose près ce qui séparerait les deux (jeunes) hommes si le rugby possédait ses propres cartes FUT et que l'on devait donc leur donner a chacun une note. Au final, comme sur leur carte d'identité, le Lyonnais n'est pas si loin mais aurait quand même un temps de retard sur le Toulousain, qui en même temps, semble aujourd'hui en avoir un d'avance sur tout le monde.

Néanmoins, de mémoire d'observateur, rarement le Top 14 a connu un duel qui s'annonçait si alléchant entre deux demis de mêlées. C'est à ce propos que leur confrontation directe lors du Lyon - Toulouse de dimanche soir promet d'être en tout points croustillante. Aujourd'hui tout le monde ou presque est unanime : Antoine Dupont est le meilleur numéro 9/joueur de la planète rugby. Les plus grands l'ont adoubé, nous le connaissons tous et pourtant, chaque week-end le natif de Lannemezan trouve le moyen de nous impressionner. Mais en face, Couilloud n'est pas en reste, à l'image de ses 5 essais en 5 matchs cette saison. D'ailleurs, et son triplé plein d'autorité face à Biarritz vient mettre du beurre dans les épinards, "Titou" est probablement l'un des tout meilleurs joueurs de ce début de saison... derrière Dupont. Evidemment.

Couilloud est en fait un Dupont... mais en un peu moins bon

Et puis, au-delà de leur statut et de leur niveau de jeu actuel, ce qu'il y a de si intriguant à les voir s'affronter, c'est que les garçons se ressemblent, pardi ! Les deux sont jeunes, beaux, aisés (vous êtes sur les Reines du shopping, pas le Rugbynistère...) et disposent surtout sensiblement des mêmes qualités, surtout offensivement. Bien sûr - avant de se faire tirer dessus par tous les puristes du poste - Dupont est aujourd'hui décemment plus stratège, gestionnaire, fort en défense et dans son jeu au pied que son homologue. Mais tous les deux pèsent énormément sur les défenses et sont de vrais puncheurs, rapides, capables de punir l'adversaire à la moindre faille. C'est d'ailleurs là que c'est jusqu'ici situé le problème de Couilloud : "tu as beau être bon, à ce jeu-là Dupont est imbattable, et il n'y aura de la place que pour l'un de vous deux", a-t-on dû régulièrement lui souffler à l'oreille.

Dans un soucis de complémentarité et de variation des profils, voilà probablement pourquoi les différents sélectionneurs de ces dernières années ont toujours préféré Baptiste Serin à Couilloud. Sauf qu'aujourd'hui, une tournée périlleuse à l'autre bout du monde est passée par là pour le Lyonnais, qui en plus de ça a clairement franchi un cap avec son club, depuis. Si bien qu'alors que la tournée d'automne se profile, l'on se répète incessament ces derniers jours qu'une grosse performance du grand frère de Barnabé dimanche - face à ce qui se fait de mieux à son poste - pourrait frapper (très) fort dans l'esprit du staff du XV de France. Et pourquoi pas définitivement lui assurer sa place de numéro 2 chez les Bleus pour le mois de novembre. Et plus si affinités...