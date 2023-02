Top 14. Le douloureux souvenir des doublons revient, le Stade Toulousain doit-il s'inquiéter ?

Principal pourvoyeur du 15 de France, le Stade Toulousain affronte la période la plus sensible de son championnat.

Chaque année, le sujet revient sur la table. En février et mars, les équipes de Top 14 mettant en avant les meilleurs joueurs français perdent leurs têtes d’affiche pendant près de deux mois. En tête de gondole des clubs impactés, on retrouve le Stade Toulousain. Avec une charnière, deux talonneurs, un pilier droit et plusieurs autres joueurs dans le pack, Toulouse se donne (littéralement) pour la France. Lors de la défaite face à Toulon (17 - 6), Ugo Mola n’a pas pu s’empêcher de les pointer du doigt. À travers des propos relayés par Rugbyrama, la tête pensante du collectif rouge et noir s’exprime en conférence de presse.

Un programme chargé, mais bien assuré en amont…

“Une période que vous connaissez”, “trois semaines à cravacher”, etc. En conférence de presse, l’entraîneur toulousain critique sans le dire ces périodes compliquées à gérer. Loin en tête du classement avant le mois de février, ce dernier ne souhaite sûrement pas voir cette avance fondre comme neige au soleil. Précieux, ce matelas permet notamment quelques écarts au moment des périodes intenses, où les ultimes journées de championnat se mélangent aux phases finales européennes. Actuellement, Toulouse possède une marge de 10 points sur le LOU Rugby, 3ᵉ du championnat et premier non-qualifié aux demi-finales directes. Autant dire que Toulouse devrait toujours figurer sur les premières places du classement au retour de ses Bleus. Une donnée qui devrait générer moins de pression sur les bords de la Garonne cet hiver.

Avec un retour des internationaux prévu fin mars, le Stade Toulousain aura la volonté d’assurer des points avec la réception de Pau. Cependant, des déplacements fermeront la marche de cette période trouble avec un voyage à la Paris La Défense Arena pour défier le Racing 92. Pour le derby à Castres, il est aussi probable que les Toulousains mettent certains de leurs internationaux au repos. Pour cause, le Tournoi des 6 Nations se sera terminer une semaine auparavant et les rouge et noir enchaîneront rapidement avec un huitième de finale de Champions Cup face aux Bulls.

Des soucis pas totalement liés aux doublons ?

Avec peu de joueurs appelés en équipe de France chez ses trois-quarts, le Stade Toulousain devrait logiquement conserver une partie de ses qualités offensives. Néanmoins, c’est bien ce secteur qui a particulièrement failli du côté de Toulon, avec 0 essais inscrits en 80 minutes. Dans ses rangs, Ugo Mola ne souhaite blâmer personne et préfère logiquement généraliser la faute. Néanmoins, le coach ne peut s’empêcher de titiller sa ligne de trois-quarts qui “doit procéder à une remise en question”.

Si l’absence de Thomas Ramos, Romain Ntamack et Antoine Dupont ne doit pas aider les affaires toulousaines, tout n’est pas dû à leur absence. En parallèle, quelques blessures et problèmes dans le jeu viennent polluer certains rouages, pourtant moins prompt à grincer en période de doublons. Face aux journalistes, Ugo Mola met en avant un manque de réalisme criant ainsi qu’une volonté de surjouer. Il déclare ceci, toujours selon un article de Rugbyrama :

On a perdu trop de ballons. Nos situations favorables n’ont pas été bien négociées, ni menées. La ligne de trois-quarts doit procéder à une remise en question. On n’a pas été à la hauteur sur nos deux derniers matchs et notamment sur ce que l’on est capables de faire malgré les doublons. C’est un camouflet. J’espère que c’est accidentel, je l’espère et je le souhaite pour pas mal d’entre nous.[...] C’est un manque de réalisme, et une incapacité à jouer les choses simples. On se précipite. On surjoue parfois. Quand on va pour déclencher des contre-attaques, on est un peu passifs. On a joué à l’envers. Je ne peux pas les incriminer, car ça ne fait pas longtemps que c’est comme ça. Mais c’est une piqûre de rappel plus qu’évidente. Si on veut continuer à dominer ce championnat, il faut plus d’efficacité et de réalisme.”

