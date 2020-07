Top 14 - L'ASM tient son nouveau président : Jean-Michel Guillon

Jean-Michel Guillon a été désigné président directeur général de l'ASM ce mercredi. Il succède à Eric de Cromières, disparu la semaine passée.

Éric de Cromières, d'Alger au Michelin, itinéraire d'un homme d'ambitionsUne semaine après le décès soudain de son président Eric de Cromières, Clermont a dévoilé le nom de son successeur. Jean-Michel Guillon, 61 ans, a été désigné suite à la réunion ce mercredi du Conseil d’administration, du club, où il siège depuis un an. Haut-cadre chez Michelin, où il a débuté en 1983, comme pouvait l'être son prédécesseur, il a occupé plusieurs postes notamment à l'étranger avant de devenir Directeur de l’Innovation et des Partenariats. "Dans la lignée de mes prédécesseurs, je m’attacherai avant tout à continuer de m’imprégner fortement de la culture de ce club et de son écosystème, avec un véritable souci d’écoute, de proximité, le tout dans une démarche de poursuite de la performance", confie Jean-Michel Guillon, fervent abonné du club, via le site de l'ASM.



En 2018, il avait été élu DRH de l'année après dix années passées comme directeur du personnel Monde. On peut donc imaginer que diriger un club ne lui fait pas peur. Il va devoir cependant rapidement se mettre au diapason du monde sportif et particulièrement de celui du rugby. Il devra se constituer une équipe qui sera annoncée lors du prochain conseil d'administration du club en septembre. Mais sera déjà sur le pont pour faire entendre la voix de l'ASM lors des discussions avec les instances au sujet du calendrier mais aussi de la reprise du Top 14.