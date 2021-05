Top 14. La Rochelle n'a encaissé que 15 essais à domicile, dont 4 ce week-end face à Pau [VIDÉO]

La défaite à La Rochelle est lourde pour les Palois qui avaient pourtant bien démarré leur match. Mais les Rochelais étaient bien trop forts pour les hommes de Piqueronnies.

Dès le début de la rencontre La Rochelle vs Pau, personne ne comprenait ce qui arrivait aux vice-champions d'Europe. Pau prenait les devants et imposait son jeu avec un Jantjies au niveau. Les duels gagnés et l'envie de bien faire ont permis aux Palois d'inscrire quatre essais aux Rochelais. Quatre essais historiques quand on sait que le Stade Rochelais n'avait encaissé que neuf essais à Marcel-Deflandre avant cette rencontre.

Mais malgré le petit stress du début de match, La Rochelle s'est ressaisi et é déroulé son jeu afin d'inscrire 51 points et sept essais aux Palois. Pau est toujours 13e avec 41 points, derrière Bayonne et ses 45 points. La Rochelle conforte sa deuxième place avant de se déplacer à Clermont pour la dernière journée du championnat. Pau recevra Montpellier, et sera en concurrence directe avec Bayonne qui recevra le Stade Français.