Top 14. La Rochelle construit son succès avec une grosse défense [VIDÉO]

Les Rochelais ont frappé un grand coup en venant à bout de l'Union Bordeaux-Bègles sur sa pelouse. Victoire 26 à 11.

Les Rochelais affrontaient l'Union Bordeaux-Bègles après deux défaites sur les deux dernières rencontre face à Toulouse et Castres. Les coéquipiers de Sinzelle se devaient de l'emporter pour coller au premier du classement, le Stade Toulousain. Derrière, le Racing 92 continue de pousser et chaque match devient décisif dans la course au titre.

Mais les hommes de Jono Gibbes sont venus à bout des Bordelais grâce à une défense solide, anéantissant plusieurs occasions d'essais adverses. Derrière, ce sont les attaques chirurgicales des lignes arrières qui ont fait le boulot. L'essai en première main après une touche est tout bonnement efficace et simple : Botia attire l'ouvreur bordelais qui ouvre une brèche pour Favre qui enverra Leyds entre les poteaux. Botia marquera également son essai tout comme l'ailier Favre et Higginbotham qui scellera le bonus offensif pour les Rochelais.

La Rochelle se tourne désormais vers la Champions Cup avec son 8e de finale dès ce week-end à Gloucester.