TOP 14. La Rochelle bat Clermont, Bayonne regagne et Paris surprend Toulouse... les pronostics de la rédaction !

Cette 22 ème journée de Top 14 nous réserve des affiches plus excitantes les unes que les autres ! Nous avons fait nos paris, allez-vous être d'accord avec nous ?

Match ultra-serré entre Perpignan et le Racing 92 !

Difficile de trancher entre ces deux équipes qui ont beaucoup de pression sur les épaules avant cette rencontre. Pour les locaux, le sprint final vers le maintien est plus que lancé, et Brive, qui est 8 points, reçoit Pau. Pour le Racing 92, la course vers le Top 6 fait rage et un succès hors de ses bases serait un grand pas pour la qualification. Au niveau de la forme, le Racing 92 est passé proche de la correctionnelle face à Bordeaux et reste sur 3 défaites en 5 matchs. L'USAP a le même bilan, et ne se montre pas imperméable à domicile cette saison. De ce fait, nous optons pour une courte victoire du Racing 92 dans le sud de la France.

La Rochelle assure face à Clermont !

Ce week-end, les internationaux et les cadres de La Rochelle devraient mis au repos face à Clermont, ce qui donnera un match bien plus équilibré. Néanmoins, Marcel Deflandre reste une forteresse où peu d'équipes réussissent à gagner. De plus, Clermont n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison en Top 14, et la dernière victoire en terre maritime remonte à 2015 ! Nous partons pour une victoire des coéquipiers de Grégory Alldritt, mais avec un point de bonus défensif pour Clermont !

Bayonne renoue avec le succès

Cette saison, Bayonne n'a jamais perdu à Jean-Dauger en Top 14, et la seule défaite en championnat s'est produite en Espagne, lors d'un match délocalisé. De plus, les Basques restent sur 3 défaites de suites, et sont dans l'obligation de l'emporter pour espérer une place dans le Top 6. Du côté du champion de France, rien ne va plus, et les traces du quart de finale européen a laissé des traces. Les hommes de Philippe Saint-André se sont inclinés à domicile face à Castres, et devraient faire de même à Bayonne. Nous optons pour un succès bonifié pour les locaux !

Brive gagne enfin !

Dans ce choc du bas de tableau, le CAB affronte la Section Paloise, qui est en forme ! Les verts ont signé un succès de marque face à l'ASM, tandis que Brive a perdu les pédales face à Paris. Ces derniers sont passés proches de gagner contre le Stade Français, et de ce fait, aucune défaite à domicile ne doit être répétée. Avec un pack conquérant, et un Nicolas Sanchez des grands jours, nous voyons Brive stopper sa série de 9 défaites consécutives. De plus, Pau ne performe pas vraiment en Corrèze.

Castres continue sa remontada

Il semblerait que l'effet Davidson fonctionne dans le Tarn ! En effet, le CO a remporté ses trois derniers matchs face à des cadors, dont le MHR, Toulouse et le LOU. Le week-end dernier, Castres a réussi à gagner hors de ses bases pour la première fois de la saison, preuve que la dynamique est dans le camp des locaux ce week-end. Cependant, Toulon n'a perdu qu'un match lors des 11 dernières rencontres, et connait un succès retentissant à l'extérieur. Connaissant le passé du Stade Pierre Fabre, nous misons tout de même pour une victoire de Castres, avec un point de bonus défensif pour les Varois.

Paris surprend le Stade Toulousain

C'est le classico de cette 22 ème journée de Top 14 ! Bien que le Stade Toulousain soit le leader du Top 14 depuis le début du championnat, Ugo Mola et son staff devraient faire tourner l'effectif au vu de la demi-finale très importante face au Leinster. De plus, Paris possède les atouts offensifs pour mettre à mal la défense de Toulouse, et les hommes de Gonzalo Quesada réussiraient une belle opération en s'imposant, en vue de la qualification. Nous pensons que le Stade Français va gagner dans une rencontre débridée.

Bordeaux dompte le LOU

Alors que les Bordelais sont passés tout près d'un exploit face au Racing 92, le LOU a subi la loi du Stade Toulousain en s'inclinant 36-31, alors qu'il menait 0-14. Dans cette grosse affiche du Top 6, Bordeaux devrait réussir à trouver la faille dans la défense du LOU, qui a pour fâcheuse habitude d'encaisser beaucoup d'essais. En effet, sur les 4 derniers matchs de Top 14, Lyon a encaissé 35 points de moyenne ! De plus, cette saison, Bordeaux n'a perdu à domicile que face à La Rochelle et à Toulouse en Top 14. Nous parions une victoire bonifiée des locaux.