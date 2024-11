TOP 14. La raison improbable qui va permettre le retour du suspendu Pierre Mignoni sur le banc du RCT

Surprise générale à Toulon, qui a appris ce jeudi que son manager Pierre Mignoni n’était plus suspendu et retrouverait donc le bord du terrain, lors de la J10 de Top 14.

Cela faisait donc 4 matchs que Pierre Mignoni suivait les rencontres de son équipe depuis les tribunes. Sans pouvoir parler à personne et à l’abri des regards, souvent, le manager varois rongeait son frein lors du bord du terrain, lui qui était suspendu depuis la rencontre perdue par Toulon à Clermont-Ferrand le 6 octobre dernier.

Une rencontre à l’issue de laquelle il avait été jugé "responsable d’une action contre un responsable de match et plus particulièrement d’incorrection vis-à-vis d’un officiel de match" et suspendu 6 semaines par la LNR.

Mais le RCT a ensuite fait appel de cette décision et, on ne sait par quel miracle, tant le comportement de Mignoni était pour le coup exagéré, le club varois a donc obtenu gain de cause.

"Le Rugby Club Toulonnais annonce que la Commission d’Appel de la Fédération Française de Rugby a rendu une décision en faveur de Pierre Mignoni suite à un vice de forme dans la procédure disciplinaire à son encontre. Cette décision permet à Pierre Mignoni de retrouver les vestiaires de Mayol dès le prochain match, le samedi 23 novembre, pour reprendre sa place aux côtés des joueurs et de son staff, et poursuivre la saison avec la passion et la détermination que nous lui connaissons. Le Rugby Club Toulonnais et Pierre Mignoni tiennent par ailleurs à réaffirmer leur profond respect pour l’ensemble du corps arbitral et leur engagement à collaborer dans un esprit de transparence et de considération mutuelle", explique le communiqué de presse.

Le club varois ne s’est pas étalé sur ce "vice de procédure" qu’il évoque, mais en ressort donc gagnant. Ainsi, Mignoni, initialement suspendu jusqu’au 8 décembre, sera sur le banc toulonnais lors du prochain match de son équipe, le 23 novembre, pour la réception de l’Aviron bayonnais.