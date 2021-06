Top 14. La police envoyée à Castres... par le président du RCT ?

Malgré le couvre-feu imposé à 21h de nombreux supporters castrais étaient présents dans les tribunes face à Toulon. Ce qui n'a pas été du goût du président varois.

Samedi dernier, vous étiez beaucoup à être surpris du nombre de supporters au stade Pierre Fabre, lors de la dernière journée du Top 14. Eh bien, Bernard Lemaitre, lui aussi l’a été, et ne sais pas gêner de faire appeler le 17 pour dénoncer tout ce beau monde. Top 14. La présence de supporters dans les tribunes malgré le couvre-feu choque les réseaux sociauxSamedi soir, alors que près de 1000 personnes étaient présentes lors de la rencontre qui opposait le Castres Olympique au Rugby Club Toulonnais, le commissariat de Castres a reçu un appel, pour le moins inédit. Inédit, puisque cet appel, reçu peu avant la rencontre, venait du directeur du club Rouge et Noir. Selon La Dépêche, Bernard Lemaitre, président du RCT, n’a pas apprécié la présence de supporters dans l’enceinte du stade castrais et l’a fait savoir à son directeur, pour que ce dernier prévienne les autorités. Le problème n’étant, en soi, pas le nombre de supporters, puisque la jauge de 1000 personnes avait été autorisée, mais bel et bien le non-respect du couvre-feu puisque la rencontre se déroulait à 21h.

De cet appel, les policiers du Tarn se sont donc déplacés au stade. Mais ce déplacement fut inutile, puisque les 1000 personnes présentes, composées des associations de supporters, des partenaires, des joueurs hors groupes et leurs familles, avaient tous une attestation dérogatoire. Vous imaginez bien que cet agissement n’a pas plu au club castrais et à son président. Ce dernier a d’ailleurs évoqué la situation auprès de La Dépêche : « Ce sont des agissements personnels déplacés et ridicules. Je n'ai même pas besoin de joindre mes amis toulonnais, anciens dirigeants ou joueurs, pour savoir ce qu’ils en pensent. Je le sais bien... ». Aucun doute, qu’après cet appel, les deux présidents ne partent en vacances ensemble. Dommage, puisque les deux clubs le sont pourtant, après avoir terminé à la 7e et 8e place.