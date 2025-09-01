TOP 14. La chute ou le rebond ? Le Stade Français est au pied du mur

Le Stade Français n’a pas été l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, mais ce n’est pas là que se joue son avenir.
Après une saison cauchemardesque conclue à la 12e place, le club parisien doit avant tout retrouver une identité et de la stabilité. Plus question de se cacher derrière les excuses : blessures, staff chamboulé, effectif en panne de confiance. Paul Gustard, désormais seul maître à bord, l’assume : Paris doit se reconstruire sur des bases solides.
Un groupe avec du potentiel
Côté terrain, le groupe a de quoi faire. Léo Barré incarne l’avenir derrière, même si sa polyvalence pourrait l’amener à l’ouverture en cas de défaillance de Zack Henry ou Louis Carbonel, tous deux en quête de rachat. Au centre, Jeremy Ward est un mur défensif, quand Joe Marchant et Samuel Ezeala doivent enfin confirmer. Les jeunes Tani Vili et Noah Nene pourraient bien venir bousculer la hiérarchie.
Nous. https://t.co/nddPJlIiZ6 pic.twitter.com/tat4v1yVjH— Stade Français Paris (@SFParisRugby) August 26, 2025
La recrue phare, c’est Tawera Kerr-Barlow. À 34 ans, l’ancien Rochelais ne jouera pas tous les matchs, mais son expérience et sa vista devraient donner un cadre à une équipe trop souvent sans leader. Derrière lui, Brad Weber, Paul Abadie et Thibaut Motassi vont devoir se mettre au niveau. Devant, Paul Gabrillagues reste le capitaine de devoir, Yoan Tanga et Sekou Macalou veulent se racheter, pendant que l’international samoan Iakopo Mapu intrigue autant qu’il questionne.
Une institution en panne de confiance
Mais le problème parisien n’est pas seulement une affaire d’hommes. Depuis des années, l’instabilité chronique a gangrené le club. Les coachs se sont succédés sans construire dans la durée. L’image du Stade Français s’est brouillée, au point que dans le sondage Midi Olympique, les entraîneurs du Top 14 l’imaginent cette saison finir… treizième, à jouer sa survie contre un finaliste de Pro D2. Une gifle symbolique pour une institution aux quatorze titres.
C'est mignon, 90% des fans de rugby et journalistes de tous les horizons— LePetitSudisteduSF (@Thephx8) August 27, 2025
voient le Stade Français futur 13e du Top14
Ça serait drôle si il n'y avait pas un club qui a finit 3 fois 13e en 4 saisons et se sauve sur une pénalité à l'arrache contre un club de ProD2 pic.twitter.com/GHuuxeCYs0
Pour éviter ce scénario catastrophe, Paris doit renouer avec sa grinta, retrouver une défense solide et une identité claire. Les recrues comme Païva ou Vili ne sont pas des noms ronflants, mais des choix cohérents. Le travail de fond lancé au Camp des Loges, avec modernisation des structures et nouveau staff, va dans le bon sens. Reste à savoir si cela se traduira sur le terrain.
Les Soldats roses sont au pied du mur. Après avoir sombré, Paris n’a plus le droit de se louper. Entre promesse et risque de déclin, la saison qui s’annonce ressemble bien à une saison de la dernière chance.
gilbertgilles
Je me demande si Lombard est à la hauteur et si sa mission est clairement définie? Vu de l'extérieur, il ne semble pas être impliqué beaucoup à part peut être dans le choix de ses costumes? Les gars qui supportent le SF peuvent peut être nous éclairer un peu plus? 😉
Yonolan
Enfin le constat qu'a dressé Laurent Labit cet été est quant même inquiétant
Il parle d'un HPW trop peu présent et trop mal informé par se cadres et d'un club qui visiblement n'a pas de patron au quotidien
Extrait
"Le Stade français est le seul club de Top 14 dirigé par un président actionnaire absent 90 % du temps. Je le savais en choisissant de rejoindre le club. La gestion du club incombe dans cette organisation au Directeur Général. Or, il est très compliqué de travailler sans cadre, ni rigueur. Chacun fait ce qu’il veut dans ce club.
De toute façon, il n’y a jamais eu de réelles réunions de travail entre le président, le directeur général et le directeur sportif. Quand il y en avait une, c’était toujours à la va-vite quand le président était de passage. On survolait les sujets, il n’y avait rien de construit."
Bon espérons que le tableau dressé est un peu noirci et que les soldats roses pourront compter sur la rigueur de leur encadrement et l'implication de tous dans un championnat de plus en plus sélectif
Sinon ce sera difficile sur la durée ...
Jak3192
Le Président Payeur Général ?
Comme tout grand chef, il délègue.
Bon, faut aussi que les "délégués" soient au niveau.🤣
Vieille Gloire
Ce club, c’est trop souvent ambiance apéro dînatoire, le taulier n’est jamais là.
Quant à Lombard, il est passé de commentateur à directeur, et j’avoue que j’ai un doute.
Jak3192
Dans les articles,
2 extrêmes aujourd'hui...
Qui va finir mal
Qui va être devant
RV en juin 26 😄
Garou-gorille
Le Paris est lancé !
Roger Coudenlèrc
Euh... On va peut-être attendre un peu avant de se poser la question, non ?