TOP 14. La chute ou le rebond ? Le Stade Français est au pied du mur
Paris entre instabilité chronique et soif de revanche. crédit photo : screenshot Canal +
Malgré ses quatorze Boucliers de Brennus, le Stade Français a vu son image sérieusement écornée ces dernières saisons, le club parisien doit prouver qu’il peut encore performer.

Le Stade Français n’a pas été l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, mais ce n’est pas là que se joue son avenir.

Après une saison cauchemardesque conclue à la 12e place, le club parisien doit avant tout retrouver une identité et de la stabilité. Plus question de se cacher derrière les excuses : blessures, staff chamboulé, effectif en panne de confiance. Paul Gustard, désormais seul maître à bord, l’assume : Paris doit se reconstruire sur des bases solides.

TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l'USAP ?

Un groupe avec du potentiel

Côté terrain, le groupe a de quoi faire. Léo Barré incarne l’avenir derrière, même si sa polyvalence pourrait l’amener à l’ouverture en cas de défaillance de Zack Henry ou Louis Carbonel, tous deux en quête de rachat. Au centre, Jeremy Ward est un mur défensif, quand Joe Marchant et Samuel Ezeala doivent enfin confirmer. Les jeunes Tani Vili et Noah Nene pourraient bien venir bousculer la hiérarchie.

La recrue phare, c’est Tawera Kerr-Barlow. À 34 ans, l’ancien Rochelais ne jouera pas tous les matchs, mais son expérience et sa vista devraient donner un cadre à une équipe trop souvent sans leader. Derrière lui, Brad Weber, Paul Abadie et Thibaut Motassi vont devoir se mettre au niveau. Devant, Paul Gabrillagues reste le capitaine de devoir, Yoan Tanga et Sekou Macalou veulent se racheter, pendant que l’international samoan Iakopo Mapu intrigue autant qu’il questionne.

Une institution en panne de confiance

Mais le problème parisien n’est pas seulement une affaire d’hommes. Depuis des années, l’instabilité chronique a gangrené le club. Les coachs se sont succédés sans construire dans la durée. L’image du Stade Français s’est brouillée, au point que dans le sondage Midi Olympique, les entraîneurs du Top 14 l’imaginent cette saison finir… treizième, à jouer sa survie contre un finaliste de Pro D2. Une gifle symbolique pour une institution aux quatorze titres.

Pour éviter ce scénario catastrophe, Paris doit renouer avec sa grinta, retrouver une défense solide et une identité claire. Les recrues comme Païva ou Vili ne sont pas des noms ronflants, mais des choix cohérents. Le travail de fond lancé au Camp des Loges, avec modernisation des structures et nouveau staff, va dans le bon sens. Reste à savoir si cela se traduira sur le terrain.

Les Soldats roses sont au pied du mur. Après avoir sombré, Paris n’a plus le droit de se louper. Entre promesse et risque de déclin, la saison qui s’annonce ressemble bien à une saison de la dernière chance.

Je me demande si Lombard est à la hauteur et si sa mission est clairement définie? Vu de l'extérieur, il ne semble pas être impliqué beaucoup à part peut être dans le choix de ses costumes? Les gars qui supportent le SF peuvent peut être nous éclairer un peu plus? 😉

  • il y a 50 secondes

