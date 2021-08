Top 14. Kolbe de Toulouse à Toulon ? Lemaitre confirme les contacts

Bernard Lemaître président du RCT, a confirmé les contacts pour enrôler Cheslin Kolbe. En revanche, il s'est montré prudent et rien pour le moment n'est officiel.

Cheslin Kolbe va-t-il délaisser un maillot rouge et noir pour en enfiler un autre ? C'est la grosse bombe qu'a lâché Neil Fissler, journaliste du Rugby Paper il y a un peu plus de 24 heures. En effet, le champion du monde sud-africain pourrait rejoindre Toulon une fois le Rugby Championship terminé et donc quitter la Ville rose. Aujourd'hui, L'Équipe nous en apprend un peu plus. Le quotidien a questionné le président du RCT, Bernard Lemaitre à ce sujet. Ce dernier a confirmé les contacts sans non plus s'avancer davantage : ''Il se peut que Toulouse et Toulon trouvent un accord. Mais on n'en est pas encore là. Je ne peux pas faire de commentaires. Je vois passer des informations comme vous. Cela me paraît prématuré [...] Il y a encore trop de parts d'ombre''.

Information importante, l'Équipe précise que si transfert il devait y avoir, celui-ci interviendrait bien pour cette saison. Toulouse n'a pas souhaité s'exprimer de son côté. Pour rappel, Cheslin Kolbe est lié avec le Stade Toulousain jusqu'en 2023. Le reverra-t-on sous les couleurs haut-garonnaises ? Rien n'est moins sûr.